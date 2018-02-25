Ірина Луценко хоче скласти повноваження депутата, - ЗМІ
Сьогодні, 01:26
Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень нардепа за станом здоров'я.
Про це "Українській правді" стало відомо від джерела в апараті Верховної Ради.
За даними джерела, Луценко написала заяву через стан здоров'я та планує працювати у парламенті найближчого пленарного тижня.
Документ до апарату ВР було подано у п'ятницю, 1 листопада.
Про рішення Луценко скласти мандат лідер партії "ЄП" Петро Порошенко поінформований, зазначив співрозмовник.
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Про це "Українській правді" стало відомо від джерела в апараті Верховної Ради.
За даними джерела, Луценко написала заяву через стан здоров'я та планує працювати у парламенті найближчого пленарного тижня.
Документ до апарату ВР було подано у п'ятницю, 1 листопада.
Про рішення Луценко скласти мандат лідер партії "ЄП" Петро Порошенко поінформований, зазначив співрозмовник.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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