Ірина Луценко хоче скласти повноваження депутата, - ЗМІ





Про це "Українській правді" стало відомо від джерела в апараті Верховної Ради.



За даними джерела, Луценко написала заяву через стан здоров'я та планує працювати у парламенті найближчого пленарного тижня.



Документ до апарату ВР було подано у п'ятницю, 1 листопада.



Про рішення Луценко скласти мандат лідер партії "ЄП" Петро Порошенко поінформований, зазначив співрозмовник.

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