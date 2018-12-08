Показали тизер фільму про Лесю Українку





Тизер опублікували на YouTube-каналі «Плеяда України».



Зйомки серіалу розпочали ще у 2017 За підтримк Українського культурного фонду, Музею видатних діячів української культури, Музею Становлення української нації, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, Міжнародного Фонду Івана Франка, PATRIOT Rental і Rentgenfilm Production&Postproduction



Роль Лесі Українки виконуватиме Марина Кошкіна. Також у багатосерійному фільмі знімалися: Остап Ступка, Дмитро Суржиков, Станіслав Боклан, Олександр Печериця, Анжеліка Гірич, Яків Кучеревський та інші.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В мережі з`явився перший тизер фільму «Плеяда», однією з героїнь якого є представниця Волині Леся Українка.Тизер опублікували на YouTube-каналі «Плеяда України».Зйомки серіалу розпочали ще у 2017 За підтримк Українського культурного фонду, Музею видатних діячів української культури, Музею Становлення української нації, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, Міжнародного Фонду Івана Франка, PATRIOT Rental і Rentgenfilm Production&PostproductionРоль Лесі Українки виконуватиме. Також у багатосерійному фільмі знімалися:та інші.

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