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Показали тизер фільму про Лесю Українку

Показали тизер фільму про Лесю Українку
В мережі з`явився перший тизер фільму «Плеяда», однією з героїнь якого є представниця Волині Леся Українка.

Тизер опублікували на YouTube-каналі «Плеяда України».

Зйомки серіалу розпочали ще у 2017 За підтримк Українського культурного фонду, Музею видатних діячів української культури, Музею Становлення української нації, Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, Міжнародного Фонду Івана Франка, PATRIOT Rental і Rentgenfilm Production&Postproduction

Роль Лесі Українки виконуватиме Марина Кошкіна. Також у багатосерійному фільмі знімалися: Остап Ступка, Дмитро Суржиков, Станіслав Боклан, Олександр Печериця, Анжеліка Гірич, Яків Кучеревський та інші.


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Теги: Леся Українка, фільм, Плеяда
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