У Луцьку геймери «рубалися» в Counter-Strikе. ФОТО
Сьогодні, 05:14
У Луцьку завершилися відбіркові змагання з популярної кіберспортивної дисципліни Counter-Strike: Global Offensive, а також кваліфікація з дисципліни Auto Chess Mobile.
Локальні відбіркові турніри Get in Pro тривали в обласному центрі Волині 2–3 листопада на найбільшій кіберспортивній арені Західної України Force Arena, - пише ІА Волинські Новини.
Протягом першого дня змагань геймери грали у Counter-Strike. А другого дня відбулися змагання з Auto Chess Mobile.
Так, переможцем регіональної кваліфікації з Counter-Strike: Global Offensive в рамках першого сезону Get in Pro League стала команда TheTroopersSquad із Києва.
Саме цей колектив отримала перший слот у фінальній частині ліги.
Своєю чергою, переможцем офлайн-кваліфікації з дисципліни Auto Chess Mobile став Юрій Базилюк – bazizun.
Відзначимо, що після Луцька локальні відбіркові турніри прийматимуть Дніпро, Одеса та Київ. Національний фінал теж пройде в Києві. А вже згодом найкращі гравці з України, Росії, Білорусі та Казахстану зійдуться у міжнародному фіналу в ТЦ «Атмосфера» на майданчику Get in Pro у Києві.
Зауважимо, що загальний призовий фонд фіналу складе 20 тисяч доларів:
- Counter-Strike: Global Offensive – 15 тисяч доларів;
- Auto Chess – 5 тисяч доларів.
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Локальні відбіркові турніри Get in Pro тривали в обласному центрі Волині 2–3 листопада на найбільшій кіберспортивній арені Західної України Force Arena, - пише ІА Волинські Новини.
Протягом першого дня змагань геймери грали у Counter-Strike. А другого дня відбулися змагання з Auto Chess Mobile.
Так, переможцем регіональної кваліфікації з Counter-Strike: Global Offensive в рамках першого сезону Get in Pro League стала команда TheTroopersSquad із Києва.
Саме цей колектив отримала перший слот у фінальній частині ліги.
Своєю чергою, переможцем офлайн-кваліфікації з дисципліни Auto Chess Mobile став Юрій Базилюк – bazizun.
Відзначимо, що після Луцька локальні відбіркові турніри прийматимуть Дніпро, Одеса та Київ. Національний фінал теж пройде в Києві. А вже згодом найкращі гравці з України, Росії, Білорусі та Казахстану зійдуться у міжнародному фіналу в ТЦ «Атмосфера» на майданчику Get in Pro у Києві.
Зауважимо, що загальний призовий фонд фіналу складе 20 тисяч доларів:
- Counter-Strike: Global Offensive – 15 тисяч доларів;
- Auto Chess – 5 тисяч доларів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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