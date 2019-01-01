У Луцьку геймери «рубалися» в Counter-Strikе. ФОТО





Локальні відбіркові турніри Get in Pro тривали в обласному центрі Волині 2–3 листопада на найбільшій кіберспортивній арені Західної України Force Arena, - пише



Протягом першого дня змагань геймери грали у Counter-Strike. А другого дня відбулися змагання з Auto Chess Mobile.



Так, переможцем регіональної кваліфікації з Counter-Strike: Global Offensive в рамках першого сезону Get in Pro League стала команда TheTroopersSquad із Києва.



Саме цей колектив отримала перший слот у фінальній частині ліги.



Своєю чергою, переможцем офлайн-кваліфікації з дисципліни Auto Chess Mobile став Юрій Базилюк – bazizun.



Відзначимо, що після Луцька локальні відбіркові турніри прийматимуть Дніпро, Одеса та Київ. Національний фінал теж пройде в Києві. А вже згодом найкращі гравці з України, Росії, Білорусі та Казахстану зійдуться у міжнародному фіналу в ТЦ «Атмосфера» на майданчику Get in Pro у Києві.



Зауважимо, що загальний призовий фонд фіналу складе 20 тисяч доларів:



- Counter-Strike: Global Offensive – 15 тисяч доларів;



- Auto Chess – 5 тисяч доларів.





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