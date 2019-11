У Луцьку геймери «рубалися» в Counter-Strikе. ФОТО

У Луцьку завершилися відбіркові змагання з популярної кіберспортивної дисципліни Counter-Strike: Global Offensive, а також кваліфікація з дисципліни Auto Chess Mobile.Локальні відбіркові турніри Get in Pro тривали в обласному центрі Волині 2–3 листопада на найбільшій кіберспортивній арені Західної України Force Arena, - пише ІА Волинські Новини Протягом першого дня змагань геймери грали у Counter-Strike. А другого дня відбулися змагання з Auto Chess Mobile.Так, переможцем регіональної кваліфікації з Counter-Strike: Global Offensive в рамках першого сезону Get in Pro League стала команда TheTroopersSquad із Києва.Саме цей колектив отримала перший слот у фінальній частині ліги.Своєю чергою, переможцем офлайн-кваліфікації з дисципліни Auto Chess Mobile став– bazizun.Відзначимо, що після Луцька локальні відбіркові турніри прийматимуть Дніпро, Одеса та Київ. Національний фінал теж пройде в Києві. А вже згодом найкращі гравці з України, Росії, Білорусі та Казахстану зійдуться у міжнародному фіналу в ТЦ «Атмосфера» на майданчику Get in Pro у Києві.Зауважимо, що загальний призовий фонд фіналу складе 20 тисяч доларів:- Counter-Strike: Global Offensive – 15 тисяч доларів;- Auto Chess – 5 тисяч доларів.