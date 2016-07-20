Старі моделі iPhone позбавлять інтернету

В компанії Apple заявили, що застарілі моделі iPhone позбавлять інтернету.Загроза стосується власників гаджетів, вироблених до 2012 року. Вони повинні оновити свої пристрої до останньої версії iOS, - повідомляє Кореспондент.Компанія Apple попередила користувачів застарілих iPhone і iPad, що якщо вони не оновлять свої пристрої до останньої версії програмного забезпечення iOS, то залишаться без доступу в інтернет, повідомляє CNN.Загроза стосується власників гаджетів, вироблених до 2012 року.У компанії стверджують, що перевстановлення програмного забезпечення необхідне, оскільки приблизно кожні 19 років на GPS-пристроях відбувається скидання і оновлення. Це робиться для точного вимірювання часу і дати.Якщо не оновитися до півночі 3 листопада за Гринвічем (2:00 4 листопада за Києвом), то доведеться виконувати резервне копіювання і відновлення за допомогою комп'ютера.Номер оновленої версії програмного забезпечення повинен бути 10.3.4 або 9.3.6, в залежності від моделі пристрою.