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Старі моделі iPhone позбавлять інтернету

Старі моделі iPhone позбавлять інтернету
В компанії Apple заявили, що застарілі моделі iPhone позбавлять інтернету.

Загроза стосується власників гаджетів, вироблених до 2012 року. Вони повинні оновити свої пристрої до останньої версії iOS, - повідомляє Кореспондент.

Компанія Apple попередила користувачів застарілих iPhone і iPad, що якщо вони не оновлять свої пристрої до останньої версії програмного забезпечення iOS, то залишаться без доступу в інтернет, повідомляє CNN.

Загроза стосується власників гаджетів, вироблених до 2012 року.

У компанії стверджують, що перевстановлення програмного забезпечення необхідне, оскільки приблизно кожні 19 років на GPS-пристроях відбувається скидання і оновлення. Це робиться для точного вимірювання часу і дати.

Якщо не оновитися до півночі 3 листопада за Гринвічем (2:00 4 листопада за Києвом), то доведеться виконувати резервне копіювання і відновлення за допомогою комп'ютера.

Номер оновленої версії програмного забезпечення повинен бути 10.3.4 або 9.3.6, в залежності від моделі пристрою.

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Теги: Apple, iPhone
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