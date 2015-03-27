СБУ встановила кількох замовників вбивства Гандзюк та їхні мотиви
Сьогодні, 04:14
За словами керівника Головного слідчого управління СБУ, до списку підозрюваних входять і інші особи крім тих, яких називали родичі Гандзюк та активісти.
Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в якому, крім голови Херсонської облради Владислава Мангера, фігурують й інші замовники, - пише УНІАН, посилаючись на керівника Головного слідчого управління СБУ Богдана Тиводара.
«Слідчими службами під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури розслідуються п’ять кримінальних впроваджень. Одне з них – це щодо осіб, які можуть бути і були замовниками, організаторами чи пособниками злочину. Ці особи називались як родичами Гандзюк, так і громадськими активістами. Цей список не є вичерпним, він більш широкий, і в цьому напрямі йде постійна копітка робота слідчих, щоб здобути докази для пред’явлення їм підозри у скоєних злочинах», - сказав він.
Керівник Головного слідчого управління зазначив, що також розслідуються ще три кримінальні провадження щодо обставин, які передували нападу на Гандзюк.
«Злочини, в яких Гандзюк обвинувачувала на той час керівництво області, – у підпалі лісу і розкраданні бюджетних коштів, інших правопорушеннях. І вони могли стати мотивом нападу на Гандзюк», - сказав він.
За його словами, також перевіряється інформація про те, що співробітники поліції сприяли виїзду за кордон підозрюваного Левіна.
"На сьогоднішній день у всіх зазначених п'яти провадженнях (п'яте провадження - щодо службової недбалості поліцейських під час досудового розслідування нападу на Гандзюк - УНІАН) є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив Тиводар.
Як відомо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.
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Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження про вбивство активістки Катерини Гандзюк, в якому, крім голови Херсонської облради Владислава Мангера, фігурують й інші замовники, - пише УНІАН, посилаючись на керівника Головного слідчого управління СБУ Богдана Тиводара.
«Слідчими службами під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури розслідуються п’ять кримінальних впроваджень. Одне з них – це щодо осіб, які можуть бути і були замовниками, організаторами чи пособниками злочину. Ці особи називались як родичами Гандзюк, так і громадськими активістами. Цей список не є вичерпним, він більш широкий, і в цьому напрямі йде постійна копітка робота слідчих, щоб здобути докази для пред’явлення їм підозри у скоєних злочинах», - сказав він.
Керівник Головного слідчого управління зазначив, що також розслідуються ще три кримінальні провадження щодо обставин, які передували нападу на Гандзюк.
«Злочини, в яких Гандзюк обвинувачувала на той час керівництво області, – у підпалі лісу і розкраданні бюджетних коштів, інших правопорушеннях. І вони могли стати мотивом нападу на Гандзюк», - сказав він.
За його словами, також перевіряється інформація про те, що співробітники поліції сприяли виїзду за кордон підозрюваного Левіна.
"На сьогоднішній день у всіх зазначених п'яти провадженнях (п'яте провадження - щодо службової недбалості поліцейських під час досудового розслідування нападу на Гандзюк - УНІАН) є всі підстави вважати, що найближчим часом ми отримаємо позитивні результати, а всі винні будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив Тиводар.
Як відомо, громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року. Це сталося через три місяці після того, як її облили концентрованою сірчаною кислотою у Херсоні.
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