Повідомили рекордну кількість туристів, які цьогоріч відвідали Чорнобиль

Стала відома кількість туристів, які відвідали Чорнобиль цього року.Найбільше до зони відчуження приїжджають з-за кордону – майже 80%, - пише УНІАН.Чорнобильську зону відчуження з початку 2019 року вже відвідали 107 тисяч осіб. Рекорд встановили у жовтні. Зростання відвідуваності почалося навесні, йдеться у повідомленні Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження.Серед причин напливу туристів фахівці називають запровадження електронної перепустки, створення додаткової інфраструктури й вихід міні-серіалу «Чорнобиль» на HBO.Найбільше до зони відчуження приїжджають з-за кордону – майже 80%: Велика Британія – 15 738, Польща – 9 378, Німеччина – 7 826, США – 5 580, Чехія – 4 063 туристи. З України загалом зону відвідали 22 468 осіб.У центрі пояснюють, що за останні місяці відкрили нові маршрути – водні й повітряні, встановили інформаційні стенди двома мовами та збільшили кількість гідів.