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Трамп заявив, що хоче приїзду Зеленського до Білого дому

Трамп заявив, що хоче приїзду Зеленського до Білого дому
Президент США Дональд Трамп заявив 2 листопада, що хотів би приїзду українського колеги Володимира Зеленського до Вашингтона.

Пише Радіо.Свобода, посилаючись на Reuters.

«Я б сказав, що безперечно запрошу його. Я б хотів, щоб він приїхав до Білого дому, я думаю, він і сам цього хоче», – передає сказані в спілкуванні з журналістами слова Трампа агенція Reuters.

Минулого місяця американський лідер сказав, що розмови про його імпічмент мають припинитися після того, як його український колега Володимир Зеленський заявив, що в його телефонній розмові з Трампом у липні «не було шантажу».

За словами Зеленського, в телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом у липні цього року, він не порушував питання військової допомоги США Україні, бо ще не знав, що вона «заморожена».

Президент України під час пресмарафону 10 жовтня також заявив, що не має наміру втручатися у внутрішню політику Сполучених Штатів, попри те, що його телефонна розмова з Дональдом Трампом виявилася в центрі скандалу і стала приводом для початку розслідування з питання про імпічмент президента США.

«Я не хочу бути втягнутим в американські вибори, я не хочу мати вплив на ваші вибори і вибір американців», – заявив президент України.

«Якщо ви втягнете України і українського президента в свою внутрішню політику, це буде величезна помилка», – сказав Зеленський, звертаючись до американських журналістів.

Питання про телефонну розмову Зеленського з Трампом 25 липня нині є в центрі уваги у США. Опоненти Трампа вважають, що американський лідер міг чинити тиск на українського колегу з метою проведення в Україні розслідування щодо потенційного суперника Трампа Джо Байдена. Президент України сказав, що не радий тому, що стенограма цієї розмови була опублікована.

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Теги: Трамп, США, Україна, Зеленський
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