4 листопада – День Казанської ікони Божої Матері: що потрібно зробити сьогодні





За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір. Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей, - пише



Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Антон, Василь, Володимир, Григорій, Єлизавета, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір.



Народні прикмети в День Казанської Божої Матері



– Якою погода буде цього дня, такою й буде зима.



– Якщо цілий день буде ясно – до похолодання.



Що можна робити 4 листопада



1. Цього дня можна одружуватися і не переживати за майбутнє. Пара, яка з'єднає свої долі в цей день – завжди буде щасливою. Цей день вважається одним з найвдаліших для укладення шлюбу.



2. Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.



3. Поставити образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.



Що не можна робити 4 листопада



1. Якщо ви будуєте будинок, рекомендується цього дня завершити будівництво.



2. Вирушати в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.



3. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 листопада вшановують День Казанської Божої Матері. Це свято відзначають двічі на рік: влітку 21 липня і 4 листопада. Люди вірять, якщо щиро звернутися з молитвою до пресвятої Богородиці саме в цей день, то молитва матиме унікальну силу і здатна творити чудеса.За повір'ям, Казанська ікона Божої Матері зцілює від різних хвороб, а деяким людям повертався втрачений зір. Також вона допомагала подолати ворожнечу між друзями і визволити країну від ворогів. Казанська Божа Матір – покровителька родини, відтак її образ дарують при вінчанні і при хрещенні дітей, - пише 24 канал Іменини сьогодні святкують: Олександр, Ганна, Антон, Василь, Володимир, Григорій, Єлизавета, Захар, Іван, Костянтин, Микола, Павло, Федір.Народні прикмети в День Казанської Божої Матері– Якою погода буде цього дня, такою й буде зима.– Якщо цілий день буде ясно – до похолодання.1. Цього дня можна одружуватися і не переживати за майбутнє. Пара, яка з'єднає свої долі в цей день – завжди буде щасливою. Цей день вважається одним з найвдаліших для укладення шлюбу.2. Якщо вам потрібна допомога у багатьох життєвих справах – молитва допоможе подолати всі негаразди та знайти правильне рішення у складних ситуаціях.3. Поставити образок Казанської Божої Матері біля ліжечка дитини. Богородиця буде доглядати за дитиною та оберігати її від біди.1. Якщо ви будуєте будинок, рекомендується цього дня завершити будівництво.2. Вирушати в далеку дорогу, краще провести день вдома з друзями та близькими.3. Не можна згадувати минуле, плакати та сумувати.

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