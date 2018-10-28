Випадок поліомієліту у дитини на Волині: вірус виявили і в сестри хворого, але вона здорова

У Ратнівському районіу трирічного хлопчика, котрий не був вакцинований проти цієї недуги.Деталі повідомили у Волинському обласному лабораторному центрі.Інформують, що таке захворювання виникає у нещеплених проти поліомієліту дітей, які були в контакті зі щепленими живою оральною вакциною. Вірус передається контактно-побутовим шляхом, а частота виникнення — 1 випадок на 750 тисяч — 1 млн доз вакцини.Відомо, що захворілий проживає на одній вулиці з дітьми, котрі щепилися живою оральною вакциною. Такий же вірус виявили і в сестрички хворого, проте вона здорова тому, що щеплена проти поліомієліту згідно календаря щеплень. Лікарі епідеміологи обласного лабораторного центру МОЗ України провели епідеміологічне розслідування даного випадку, проведено вірусологічне обстеження контактних дітей. Також матеріал від хворого та контактних дітей направлено до вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Підтверджено позитивний результат щодо виділення поліовірусу (вакцинного штаму) в Регіональній референс-лабораторії з діагностики поліомієліту Європейського регіонального бюро ВООЗ.В осередку здійснили протиепідемічні заходи.Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, що уражає центральну нервову систему і викликає параліч. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, заражену їжу та воду.Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина, найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до 5 років.Єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту — вакцинація. Вона складається з трьох щеплень і проводиться дітям у віці 2, 4 і 6 місяців. Ревакцинація проводиться дітям у віці 18 місяців, 6 та 14 років.