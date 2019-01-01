У «Юпітері» продають останні квартири*





1. Однокімнатна квартира (60,77 м2)



Квартира розташована на верхньому мансардному поверсі. Має простору кухню - 15,62 м2, великий об'єднаний санвузол, коридор та окрема гардеробна.







Житлова площа становить 22,36 м2. Розмір кімнати дозволяє розділити її на дві зони, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою шафи-купе, двостороннього стелажа (як на фото), ширми, розсувних дверцят тощо.



Ціна: 11 900 грн/м2, можливе індивідуальне відтермінування.



2. Двокімнатна квартира (72,32 м2)



Житлова площа - 36,44 м2, де спальня і вітальня мають по 18,22 м2. У квартирі є також велика кухня - 15,48 м2, розділені санвузли та коридор. До речі, у кухні та санвузлах обладнана тепла підлога.



Ціна: 14 000 грн/м2, можливе індивідуальне відтермінування, перший внесок – 50%.







3. Двокімнатна квартира (75,4 м2)



Квартира розташована на першому поверсі. Є вітальня - 18,37м2, простора спальня - 18,13м2, велика кухня - 15,62 м2, розділений санвузол та коридор. Із вітальні є вихід на лоджію (5,22 м2).



Ціна: 14 000 грн/м2. Також є можливість індивідуального відтермінування за умови першого внеску 505%.







Чим особливий ЖК «Юпітер»?



Житловий комплекс має зручне розташування, знаходиться на межі Луцька та села Липини. У «Юпітері» – сучасний благоустрій, дитячий майданчик та сквер для відпочинку.



Дізнатися більше про житловий комплекс «Юпітер» можна тут.



На кожну квартиру розраховане одне паркомісце. Кухні та санвузли у квартирах мають теплу підлогу. Кожне помешкання з індивідуальним опаленням. Усі помешкання продаються уже з готовими стяжкою, штукатуркою та електрикою.



Нещодавно у «Юпітері» відбувся День доброго сусіда, який організувала Будівельна компанія «Інвестор». Забудовник потурбувався не тільки про якісні будівельні роботи, а й про те, щоб життя в «Юпітері» було максимально комфортним. А для цього – перезнайомив сусідів. Як це було – читайте за посиланням.







Більше інформації можна дізнатися у відділі продажів БК «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

або ж за адресою: м. Луцьк, вул. Коперника, 13в

Сайт: www.investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Instagram: bud.investor



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У третьому будинку ЖК «Юпітер» продають останні квартири: наразі є можливість придбати тут однокімнатне чи двокімнатне житло. До слова, цей будинок за кілька місяців уже здадуть в експлуатацію.Квартира розташована на верхньому мансардному поверсі. Має простору кухню - 15,62 м2, великий об'єднаний санвузол, коридор та окрема гардеробна.Житлова площа становить 22,36 м2. Розмір кімнати дозволяє розділити її на дві зони, відділивши місце для сну. Наприклад, за допомогою шафи-купе, двостороннього стелажа (як на фото), ширми, розсувних дверцят тощо.Ціна:, можливе індивідуальне відтермінування.Житлова площа - 36,44 м2, де спальня і вітальня мають по 18,22 м2. У квартирі є також велика кухня - 15,48 м2, розділені санвузли та коридор. До речі, у кухні та санвузлах обладнана тепла підлога.Ціна:, можливе індивідуальне відтермінування, перший внесок – 50%.Квартира розташована на першому поверсі. Є вітальня - 18,37м2, простора спальня - 18,13м2, велика кухня - 15,62 м2, розділений санвузол та коридор. Із вітальні є вихід на лоджію (5,22 м2).Ціна:. Також є можливість індивідуального відтермінування за умови першого внеску 505%.Житловий комплекс має зручне розташування, знаходиться на межі Луцька та села Липини. У «Юпітері» – сучасний благоустрій, дитячий майданчик та сквер для відпочинку.Дізнатися більше про житловий комплекс «Юпітер» можнаНа кожну квартиру розраховане одне паркомісце. Кухні та санвузли у квартирах мають теплу підлогу. Кожне помешкання з індивідуальним опаленням. Усі помешкання продаються уже з готовими стяжкою, штукатуркою та електрикою.Нещодавно у «Юпітері» відбувся День доброго сусіда, який організувала Будівельна компанія «Інвестор». Забудовник потурбувався не тільки про якісні будівельні роботи, а й про те, щоб життя в «Юпітері» було максимально комфортним. А для цього – перезнайомив сусідів. Як це було – читайте

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