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На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка

На Волині п'яний водій врізався в бетонну огорожу: загинула молода пасажирка
Учора, 3 листопада, на вулиці Вишневій у селі Городище Ківерцівського району автомобіль Volkswagen Passat врізався у бетонну огорожу. Пасажирка транспортного засобу загинула на місці ДТП, водія госпіталізували.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вночі. За кермом легковика перебував 30-річний житель Ківерцівського району. Водій, керуючи транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався у бетонну огорожу.

Внаслідок автопригоди загинула 26-річна пасажирка Volkswagen Passat, водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст.286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


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Теги: аварія, загибель, Волинь
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