Луцьк домовляється з перевізниками з інших міст через протест місцевих маршрутників
Сьогодні, 10:56
У Луцькраді запевняють, що через небажання перевізників переходити на безготівкову форму оплати проїзду, керівництво міста розпочало перемовини із транспортними компаніями та перевізниками з інших міст.
Про це йдеться на сторінці сайту Луцької міської ради.
Як стало відомо, у п’ятницю, 1 листопада, перевізники, що здійснюють перевезення на маршрутах 1,2,3,8,9,10,11,12,16,17,19,22,26а,32, оголосили про припинення з 11 листопада 2019 року перевезень на цих маршрутах.
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У Луцькраді вважають, що оголошення про припинення перевезень на вказаних маршрутах є актом шантажу лучан з боку перевізників, у зв’язку з небажанням останніх надавати дозвіл на встановлення валідаторів та переходити на безготівкову форму оплати проїзду.
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Встановлення валідаторів та запровадження безготівкової форми оплати проїзду зробить ринок перевезень у Луцьку контрольованим та прозорим, а усі розрахунки у цій сфері – чіткими та зрозумілими.
Більше того, після запровадження безготівкової форми оплати проїзду, стане чітко зрозумілою кількість пасажирів, які користуються громадським транспортом, та інша інформація, що дасть можливість чітко вирахувати економічно обґрунтований тариф на перевезення. Запровадження безготівкової форми оплати проїзду в майбутньому позбавить можливості власників автопідприємств шантажувати лучан та вимагати підвищення тарифу на основі необґрунтованих даних. Саме цього найбільше й бояться перевізники, й не бажаючи розкриття достовірної інформації про реальний економічно обґрунтований тариф на здійснення перевезень, розповсюджують панічні настрої та намагаються шантажувати лучан та наше місто.
У Луцькраді повідомляють, що з перевізниками, які не дадуть дозвіл на встановлення валідаторів та не перейдуть на безготівкову форму оплати проїзду, договори на здійснення перевезень будуть розірвані і в майбутньому їх не допускатимуть до участі в конкурсах на здійснення перевезень.
Передбачаючи небажання окремих перевізників, які працюють на міських маршрутах, переходити на безготівкову форму оплати проїзду, керівництво міста завчасно розпочало перемовини із транспортними компаніями та перевізниками з інших міст.
Відомо, що станом на сьогодні, вже існує чітка домовленість з ними, що у разі розірвання договорів з місцевими перевізниками через небажання переходити на безготівкову форму оплати проїзду, вони замінять їх та здійснюватимуть пасажирські перевезення у нашому місті.
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Про це йдеться на сторінці сайту Луцької міської ради.
Як стало відомо, у п’ятницю, 1 листопада, перевізники, що здійснюють перевезення на маршрутах 1,2,3,8,9,10,11,12,16,17,19,22,26а,32, оголосили про припинення з 11 листопада 2019 року перевезень на цих маршрутах.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Хто і скільки заробить на електронних квитках у Луцьку. РОЗСЛІДУВАННЯ
У Луцькраді вважають, що оголошення про припинення перевезень на вказаних маршрутах є актом шантажу лучан з боку перевізників, у зв’язку з небажанням останніх надавати дозвіл на встановлення валідаторів та переходити на безготівкову форму оплати проїзду.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: 9,5 гривень – виправдана вартість проїзду при електронній системі оплати, – луцькі перевізники
Встановлення валідаторів та запровадження безготівкової форми оплати проїзду зробить ринок перевезень у Луцьку контрольованим та прозорим, а усі розрахунки у цій сфері – чіткими та зрозумілими.
Більше того, після запровадження безготівкової форми оплати проїзду, стане чітко зрозумілою кількість пасажирів, які користуються громадським транспортом, та інша інформація, що дасть можливість чітко вирахувати економічно обґрунтований тариф на перевезення. Запровадження безготівкової форми оплати проїзду в майбутньому позбавить можливості власників автопідприємств шантажувати лучан та вимагати підвищення тарифу на основі необґрунтованих даних. Саме цього найбільше й бояться перевізники, й не бажаючи розкриття достовірної інформації про реальний економічно обґрунтований тариф на здійснення перевезень, розповсюджують панічні настрої та намагаються шантажувати лучан та наше місто.
У Луцькраді повідомляють, що з перевізниками, які не дадуть дозвіл на встановлення валідаторів та не перейдуть на безготівкову форму оплати проїзду, договори на здійснення перевезень будуть розірвані і в майбутньому їх не допускатимуть до участі в конкурсах на здійснення перевезень.
Передбачаючи небажання окремих перевізників, які працюють на міських маршрутах, переходити на безготівкову форму оплати проїзду, керівництво міста завчасно розпочало перемовини із транспортними компаніями та перевізниками з інших міст.
Відомо, що станом на сьогодні, вже існує чітка домовленість з ними, що у разі розірвання договорів з місцевими перевізниками через небажання переходити на безготівкову форму оплати проїзду, вони замінять їх та здійснюватимуть пасажирські перевезення у нашому місті.
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Коментарі 1
Правильно! Але щоб це не було фарсом, що ніби не домовились і маємо підвищувати ціну, щоб людей місцеві возили :) Побачимо як воно буде...
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