Зміни до Конституції від Зеленського: лучанам розповіли про загрози

Громадська організація «Центр UA» у Луцьку презентувала результати аналізу змін до Конституції, які пропонує команда президента УкраїниПро це йшлося у понеділок, 4 листопада, під час зустрічі у Молодіжному центрі Волині.Керівник департаменту публічної політикизауважив, що питання змін до Конституції – важлива річ. За його словами, українці останнім часом обговорюють колір вбрання першої леді, виступ хору на «Кварталі 95» та інші деталі, однак «слона», тобто загроз від запропонованих командою Володимира Зеленського змін до Конституції України, поки ніхто не побачив. Експерти кажуть, що нині в Конституційному Суді знаходяться 7 поправок, із них 3 можуть нести загрозу для країни.«Процедура змін до Конституції є основою, яка забезпечує всім демократію. Це частково письмовий вираз договору. У часи Кучми Конституцію розробляли роки 3, після цього зміни також довго розробляли, обговорювали. Останні 7 законопроектів, які вніс Зеленський, не бачив жоден експерт у галузі конституційного права і фактично суспільство було усунуто від обговорення договору. Фактично кожна зміна у Конституційному Суді може втілитися в життя», - відзначив аналітикПерша загрозлива зміна, на думку експертів, – законодавча ініціатива народу. Ризик у цій пропозиції – можливість обмеження права законодавчої ініціативи президента, уряду та депутатів без конкретної процедури обмеження.«Так, наприклад, у результаті парламентаризм перестане існувати, бо опозиція не зможе пропонувати альтернативні варіанти рішень до тих, які пропонує влада», - каже Назар Заболотний. Натомість проблему можна вирішити чітко визначивши мінімальну кількість депутатів, які можуть спільно подавати законопроект.Окрім того, право законодавчої ініціативи народу може стати законодавчою ініціативою Кремля. Експерт каже, що для політичних партій ця система зручна, адже їм не потрібно буде брати відповідальність за населення.«Усі партії зможуть назбирати підписи і сказати: «А це не ми, це народ хоче». Також цю законодавчу ініціативу можна використовувати проти держави. Проросійські люди зможуть скасувати «декомунізацію» чи надати Волинській області особливий статус, наприклад. Причому не обов’язково, аби такі законопроекти підписували лише волиняни. У результаті в інформпростір вкидатимуть багато ініціатив, які викликатимуть розколи. Це збільшить і законодавчий спам», - наголошує експерт ГО «Центр UA».Тож експерти пропонують замість законодавчої ініціативи народу розвивати механізм петицій. Але, знову ж таки, аби цей механізм діяв.Друга запропонована зміна – дострокове припинення повноважень народного депутата.«93% громадян підтримують ці пропозиції, бо за останні роки ми чітко побачили діяльність парламенту: що люди не ходять на роботу, що можуть зареєструватися і зникнути десь тощо. Для людей, які відповідально ставляться до своєї роботи – це незрозуміло», - говорить Андрій Андрушків.Ризик у цій пропозиції – позбавлення мандата через суд може затягнутися на роки і закінчитися нічим. Однак вирішити проблему можна запровадженням голосування сенсорною кнопкою.Пропонують цією зміною і позбавляти мандата за прогули 10% засідань без поважних причин, але довідка лікаря може врятувати. Тобто, депутати зможуть купити довідку, якщо не захочуть ходити на засідання. Вирішити це можна голосуванням простою більшістю від присутніх у залі – так почнуть ходити практично всі, зазначає аналітик Назар Заболотний, через «боротьбу» коаліції та опозиції.Третя загрозлива зміна – президент може творити нових регуляторів і впливати на НАБУ та ДБР. Ризиків у цьому питання можна позбутися, одноразово надавши президенту повноваження створювати НАБУ та призначати директорів НАБУ і ДБР. Утім, всі наступні призначення має здійснювати Кабмін. Експерти кажуть, що потрібно також закріпити повноваження президента, парламенту та уряду делегувати у рівній кількості представників до конкурсних комісій з відбору керівників органів державної влади, установ та організацій.У цій запропонованій зміні президент матиме повноваження утворювати незалежні регулятори, призначати та звільніти їхніх членів, тобто, призначати всіх.«Наприклад, якщо президент не дружить з Кабміном, то він може створити структуру з копіями міністерств і узурпувати владу», - наголошує аналітик. Вирішення проблеми – повернути повноваження Кабміну щодо створення регуляторів.Керівник департаменту публічної політики Андрій Андрушків додав, що у разі прийняття змін їх не можна буде змінити до кінця каденції і, можливо, навіть й далі, адже може забракнути необхідної кількості голосів.«Якби вони (ред. – представники «Слуги народу») залучили сторонніх людей до обговорення пропозицій, а не зі свого кола, то ці люди одразу б побачили недоліки і допомогли виправити їх», - констатував аналітик Назар Заболотний.