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Померла відома французька співачка і актриса

Померла відома французька співачка і актриса
У Швейцарії померла відома французька актриса і співачка Марі Лафоре.

Вона була виконавицею хітів «Манчестер і Ліверпуль» (Manchester et Liverpool), «Іван, Борис і я» (Ivan, Boris et Moi), «Моя любов, мій друг» (Mon amour, mon ami), «Повернись, повернись» (Viens, viens), - пише УНІАН.

Марі Лафоре (справжнє ім'я - Майтена Марі Бріжіт Думенак) померла у віці 80 років в місті Женолье в Швейцарії, передають fakty.ua. Там артистка жила після того, як остаточно покинула сцену.

За свою кар'єру Лафоре записала 42 альбоми, куди увійшли у тому числі і авторські пісні Марі. На пострадянському просторі найвідомішою піснею від Марі Лафоре стала Manchester et Liverpool.

Одночасно з кар'єрою співачки Лафоре встигла прославитися і як актриса. Вона знялася в 35 фільмах. Найвідомішою роллю стала робота у фільмі «Златоока дівчина» (1961 рік), після якої Лафоре стали називати златоокою красунею французької сцени. Також запам'яталася Лафоре в ролі головної героїні і партнерки Алена Делона у фільмі «Під яскравим сонцем» (екранізація роману «Талановитий містер Ріплі»). Але головним партнером в кіно для Марі став інший відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо. Разом з ним вона знялася в чотирьох картинах: «Полювання на чоловіка», «Хто є хто», «Веселий Великдень» та «Авантюристи». Крім того, Лафоре зіграла одну з головних ролей в популярному серіалі «Спрут-3».

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/lite/kino/10741674-pomerla-znamenita-francuzka-spivachka-i-aktrisa.html

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Теги: Марі Лафоре
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