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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

У Луцьку встановлюють термінали для продажу е-квитка. ВІДЕО

У Луцьку встановлюють термінали для продажу е-квитка. ВІДЕО
У Луцьку 2 листопада почали встановлювати термінали для продажу разових електронних квитків і карток для проїзду в транспорті.

Першими їх під’єднують у приміщенні компанії Citycard, - йдеться у сюжеті Суспільного.

Інженер Костянтин Брагуца розповідає: апарати виконуватимуть декілька функцій.

«Можна купити картку, можна поповнити баланс цієї картки чи купити квиток для разової поїздки. Ви платите за картку 35 гривень, якщо платите більше, гроші йдуть на баланс», - зауважив технік з обслуговування терміналів.

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Один із терміналів працює у тестовому режимі. З його допомогою формують електронну чергу пільговиків, які отримують картки для проїзду. Скористалася терміналом пенсіонерка Світлана Савицька.

«Звичайно, зручно, кожен має номер, не буде ажіотажу, кожен отримуватиме картку згідно з номером в черзі», - розповіла пенсіонерка.

«Другий раз прийшов, перший раз не хотів чекати, бо багато людей було. Кажуть, що в суботу менше, то я прийшов сьогодні взяти картку. Бо ж кажуть: не буде талона - не будеш їздити», - зазначив пенсіонер Микола Ващук.

Загалом у Луцьку встановлять чотири десятки терміналів, розповів директор компанії Садік Яхші. Каже: розташують їх у найбільш людних місцях міста.

«Вони будуть в приміщенні нашої компанії, в торгових центрах, ЦНАПі, департаменті соцполітики. З наступного тижня, орієнтовно з середи вони працюватимуть», - розповів директор компанії.

Наразі адміністратори компанії Citycard оформили понад 10 тисяч карток для пільговиків, розповів Садік Яхші. Від 2 листопада картки для проїзду можуть купити усі охочі.

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«Вже можна в нас купити звичайну картку і студентську. Просто підходите до нас, кажете, що ви хочете придбати картку, не потрібно стояти в черзі. Ви підходите до нас, кажете: «я хочу купити», ми вам вибиваємо чек і видаємо картку. А потім її можна поповнити через термінал», представниця компанії Марія Тетюрко.

Запровадити електронний квиток у Луцьку планують із 11 листопада.


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Теги: термінали, електронний квиток, громадський транспорт, Луцьк
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