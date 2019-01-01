Лучанин відсвяткував 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 12:21
3 листопада лучанину Михайлу Алексєєвцеву виповнилося 100 років.
З поважною датою довгожителя привітали представники міської влади, а також представники обласної організації ветеранів та міської первинної організації ветеранів України, - інформує пресслужба Луцькради.
Михайло Федорович та його родина щиро подякували усім за вітання. А з нагоди свята з коштів міського бюджету ювіляру виділили грошову допомогу.
Довідково: Алексєєвцев Михайло Федорович народився 3 листопада 1919 року. Інвалід війни, ветеран праці. Проживає у Луцьку разом з онуком.
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З поважною датою довгожителя привітали представники міської влади, а також представники обласної організації ветеранів та міської первинної організації ветеранів України, - інформує пресслужба Луцькради.
Михайло Федорович та його родина щиро подякували усім за вітання. А з нагоди свята з коштів міського бюджету ювіляру виділили грошову допомогу.
Довідково: Алексєєвцев Михайло Федорович народився 3 листопада 1919 року. Інвалід війни, ветеран праці. Проживає у Луцьку разом з онуком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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