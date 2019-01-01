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Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО

Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
3 листопада лучанину Михайлу Алексєєвцеву виповнилося 100 років.

З поважною датою довгожителя привітали представники міської влади, а також представники обласної організації ветеранів та міської первинної організації ветеранів України, - інформує пресслужба Луцькради.

Михайло Федорович та його родина щиро подякували усім за вітання. А з нагоди свята з коштів міського бюджету ювіляру виділили грошову допомогу.

Довідково: Алексєєвцев Михайло Федорович народився 3 листопада 1919 року. Інвалід війни, ветеран праці. Проживає у Луцьку разом з онуком.

Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО

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Теги: ювіляр, Луцьк
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