Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів





Близько 9-ї ранку до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилася працівником служби безпеки Приватбанку, - повідомляє



Під час спілкування цій особі, під виглядом убезпечення коштів від шахрайських схем, вдалося переконати жінку перерахувати гроші з власної банківської картки на іншу картку, вказану псевдопрацівником банку. Нічого не підозрюючи, жінка перерахувала кошти у сумі 57 200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 3 листопада, до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 44-річна жителька міста, котра повідомила про шахрайство.Близько 9-ї ранку до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилася працівником служби безпеки Приватбанку, - повідомляє "Володимир.media" Під час спілкування цій особі, під виглядом убезпечення коштів від шахрайських схем, вдалося переконати жінку перерахувати гроші з власної банківської картки на іншу картку, вказану псевдопрацівником банку. Нічого не підозрюючи, жінка перерахувала кошти у сумі 57 200 гривень.

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