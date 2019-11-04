Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів
Сьогодні, 12:36
У неділю, 3 листопада, до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 44-річна жителька міста, котра повідомила про шахрайство.
Близько 9-ї ранку до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилася працівником служби безпеки Приватбанку, - повідомляє "Володимир.media"
Під час спілкування цій особі, під виглядом убезпечення коштів від шахрайських схем, вдалося переконати жінку перерахувати гроші з власної банківської картки на іншу картку, вказану псевдопрацівником банку. Нічого не підозрюючи, жінка перерахувала кошти у сумі 57 200 гривень.
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Близько 9-ї ранку до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилася працівником служби безпеки Приватбанку, - повідомляє "Володимир.media"
Під час спілкування цій особі, під виглядом убезпечення коштів від шахрайських схем, вдалося переконати жінку перерахувати гроші з власної банківської картки на іншу картку, вказану псевдопрацівником банку. Нічого не підозрюючи, жінка перерахувала кошти у сумі 57 200 гривень.
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