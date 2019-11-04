вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів

Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів
У неділю, 3 листопада, до Володимир-Волинського відділу поліції звернулася 44-річна жителька міста, котра повідомила про шахрайство.

Близько 9-ї ранку до неї на мобільний номер зателефонувала невідома особа чоловічої статі та представилася працівником служби безпеки Приватбанку, - повідомляє "Володимир.media"

Під час спілкування цій особі, під виглядом убезпечення коштів від шахрайських схем, вдалося переконати жінку перерахувати гроші з власної банківської картки на іншу картку, вказану псевдопрацівником банку. Нічого не підозрюючи, жінка перерахувала кошти у сумі 57 200 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: шахраї, схема, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:00
Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині
Сьогодні, 12:55
Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів
Сьогодні, 12:36
Молодий хлопець з України важко травмувався під час жахливої аварії у Польщі
Сьогодні, 12:32
Лучанин відсвятував 100-літній ювілей. ФОТО
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Шахраї «розвели» 75-річного лучанина на чималу суму Шахраї «розвели» 75-річного лучанина на чималу суму
22 серпень, 12:10
Шахраї «розвели» неповнолітню волинянку на гроші Шахраї «розвели» неповнолітню волинянку на гроші
19 серпень, 08:30
У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень У Луцьку «працівники соцслужби» вкрали в бабусі 21 тисячу гривень
13 серпень, 18:05
Шахраї «розвели» волинянку на гроші Шахраї «розвели» волинянку на гроші
12 серпень, 14:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинська лікарня закупить нове обладнання
Сьогодні, 13:36
 0
Укрупнення може вирішити проблему округів без депутатів в Луцьку, – політолог. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
 0
На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:00
 0
Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині
Сьогодні, 12:55
 0
Псевдопрацівник банку «розвів» волинянку на понад 2 тисячі доларів
Сьогодні, 12:36
 0
Медіа
відео
1/8
﻿