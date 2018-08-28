Молодий хлопець з України важко травмувався під час жахливої аварії у Польщі
Сьогодні, 12:32
21-річний громадянин України постраждав під час жахливої ДТП у Кемпінському повіті Великопольського воєводства у Польщі.
Про це пoвідoмляє Польське радіо.
Автопригода сталася у неділю, 3 листопада.
За попередніми даними, автомобіль марки Volkswagen Passat, з невідомих наразі причин, з'їхав з дороги і врізався у придорожнє дерево.
Унаслідок аварії на місці загинули дві особи – 31-річний водій та 39-річний пасажир, обидва були жителями ґміни Ленка-Опатовська. Третя особа – це 21-річний громадянин України, якого у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у Кемпні.
Обставини трагедії вивчають компетентні органи.
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Про це пoвідoмляє Польське радіо.
Автопригода сталася у неділю, 3 листопада.
За попередніми даними, автомобіль марки Volkswagen Passat, з невідомих наразі причин, з'їхав з дороги і врізався у придорожнє дерево.
Унаслідок аварії на місці загинули дві особи – 31-річний водій та 39-річний пасажир, обидва були жителями ґміни Ленка-Опатовська. Третя особа – це 21-річний громадянин України, якого у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у Кемпні.
Обставини трагедії вивчають компетентні органи.
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