Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині
Сьогодні, 12:55
Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників у Волинській обласній держадмінстрації та у районних держадміністраціях.
Про це на повідомив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на сторінці у Facebook.
Відтак, для обласної державної адміністрації граничну чисельність встановили - 540 працівників, з них 86 - апарату.
У 16-ти РДА залишаться працювати не більше 1184 чиновників, з них 224 – апарату.
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Про це на повідомив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на сторінці у Facebook.
Відтак, для обласної державної адміністрації граничну чисельність встановили - 540 працівників, з них 86 - апарату.
У 16-ти РДА залишаться працювати не більше 1184 чиновників, з них 224 – апарату.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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