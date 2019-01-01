Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині





Про це наОлексій Гончаренко на сторінці у Facebook.



Відтак, для обласної державної адміністрації граничну чисельність встановили - 540 працівників, з них 86 - апарату.



У 16-ти РДА залишаться працювати не більше 1184 чиновників, з них 224 – апарату.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників у Волинській обласній держадмінстрації та у районних держадміністраціях.Про це на повідомив народний депутат від партії "Європейська Солідарність"на сторінці у Facebook.Відтак, для обласної державної адміністрації граничну чисельність встановили - 540 працівників, з них 86 - апарату.У 16-ти РДА залишаться працювати не більше 1184 чиновників, з них 224 – апарату.

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