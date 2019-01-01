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Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині

Повідомили, скільки залишиться чиновників на Волині
Кабінет міністрів України затвердив граничну кількість чиновників у Волинській обласній держадмінстрації та у районних держадміністраціях.

Про це на повідомив народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко на сторінці у Facebook.

Відтак, для обласної державної адміністрації граничну чисельність встановили - 540 працівників, з них 86 - апарату.

У 16-ти РДА залишаться працювати не більше 1184 чиновників, з них 224 – апарату.



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Теги: Кабмін, чиновники, скорочення, Волинь
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