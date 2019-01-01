На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
Сьогодні, 13:00
У Рованцях на трасі, що веде до Луцька, трапилася ДТП, у результаті якої значних ушкоджень отримав Volkswagen Golf.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години в понеділок, 4 листопада, навпроти ресторану болгарської кухні «Чевермето».
У результаті аварії значно постраждав Volkswagen Golf – у автівки пошкоджена передня частина. З місця пригоди машину відбуксовували.
Ознак другого учасника ДТП – немає. На місці працюють представники поліції.
Деталі – згодом.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години в понеділок, 4 листопада, навпроти ресторану болгарської кухні «Чевермето».
У результаті аварії значно постраждав Volkswagen Golf – у автівки пошкоджена передня частина. З місця пригоди машину відбуксовували.
Ознак другого учасника ДТП – немає. На місці працюють представники поліції.
Деталі – згодом.
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