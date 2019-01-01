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На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО

На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
У Рованцях на трасі, що веде до Луцька, трапилася ДТП, у результаті якої значних ушкоджень отримав Volkswagen Golf.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години в понеділок, 4 листопада, навпроти ресторану болгарської кухні «Чевермето».

У результаті аварії значно постраждав Volkswagen Golf – у автівки пошкоджена передня частина. З місця пригоди машину відбуксовували.

Ознак другого учасника ДТП – немає. На місці працюють представники поліції.

Деталі – згодом.

На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО
На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО


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Теги: аварія, Рованці
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