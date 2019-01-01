На трасі у Рованцях – аварія. ФОТО





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години в понеділок, 4 листопада, навпроти ресторану болгарської кухні «Чевермето».



У результаті аварії значно постраждав Volkswagen Golf – у автівки пошкоджена передня частина. З місця пригоди машину відбуксовували.



Ознак другого учасника ДТП – немає. На місці працюють представники поліції.



Деталі – згодом.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рованцях на трасі, що веде до Луцька, трапилася ДТП, у результаті якої значних ушкоджень отримав Volkswagen Golf.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 12 години в понеділок, 4 листопада, навпроти ресторану болгарської кухні «Чевермето».У результаті аварії значно постраждав Volkswagen Golf – у автівки пошкоджена передня частина. З місця пригоди машину відбуксовували.Ознак другого учасника ДТП – немає. На місці працюють представники поліції.Деталі – згодом.

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