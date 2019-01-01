Волинська лікарня закупить нове обладнання
Сьогодні, 13:36
З міського бюджету виділять кошти для придбання обладнання та нейрохірургічного інструментарію для проведення операцій у Ковельському МТМО.
Про це йдеться у пояснювальній записці до рішення міської ради, яке було прийняте депутатами на останній сесії міської ради у жовтні, пише Ковельpost.
120 тисяч гривень виділять для закупівлі краніотому з насадкою для проведення трепанації черепа, яка здійснюється при ургентних операціях черепно-мозкових травм (перелом, внутрішньомозкова кровотеча), при проведенні операцій з видалення доброякісних та злоякісних пухлин головного мозку, усунення вроджених вад черепа у дітей, лікуванні гнійних процесів мозку.
Крім того, виникла необхідність у придбанні у відділення інтервенційної радіології Центральної районної лікарні перфузору – медичного пристрою для дозованого введення розчину в організм пацієнта при невідкладних станах. На це з міського бюджету виділять 80 тисяч гривень.
Ще 79,9 тисяч гривень отримає Ковельське МТМО й для закупівлі хірургічного та нейрохірургічного інструментарію в операційний блок лікарні для проведення ургентних оперативних втручань.
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Про це йдеться у пояснювальній записці до рішення міської ради, яке було прийняте депутатами на останній сесії міської ради у жовтні, пише Ковельpost.
120 тисяч гривень виділять для закупівлі краніотому з насадкою для проведення трепанації черепа, яка здійснюється при ургентних операціях черепно-мозкових травм (перелом, внутрішньомозкова кровотеча), при проведенні операцій з видалення доброякісних та злоякісних пухлин головного мозку, усунення вроджених вад черепа у дітей, лікуванні гнійних процесів мозку.
Крім того, виникла необхідність у придбанні у відділення інтервенційної радіології Центральної районної лікарні перфузору – медичного пристрою для дозованого введення розчину в організм пацієнта при невідкладних станах. На це з міського бюджету виділять 80 тисяч гривень.
Ще 79,9 тисяч гривень отримає Ковельське МТМО й для закупівлі хірургічного та нейрохірургічного інструментарію в операційний блок лікарні для проведення ургентних оперативних втручань.
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