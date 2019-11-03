У кафедральному соборі Луцька молилися за мир в Україні. ФОТО
Сьогодні, 13:55
3 листопада у Неділю 20-ту після П’ятидесятниці, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звершив божественну літургію у кафедральному соборі Всіх Святих землі Волинської.
Про це повідомили у пресслужбі Волинскої єпархії УПЦ (МП).
Архіпастирю співслужили завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, прес-секретар єпархії протоієрей Віктор Аніпко та клірики кафедрального собору.
Під час богослужіння піднесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.
По завершенні божественної літургії владика Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.
Нагадавши зміст притчі про багача і Лазаря, архіпастир наголосив, що час проходить дуже швидко для кожної людини і Господь його дає нам для того, щоб бути справжніми християнами, берегти істинність Христової віри.
Тому цей час не треба втрачати, а займатись вдосконаленням власної душі, приймати участь у Таїнствах Покаяння і Євхаристії, звершувати справи милосердя та прощати винуватцям, як написано у молитві Господній.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинскої єпархії УПЦ (МП).
Архіпастирю співслужили завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького кафедрального округу протоієрей Вадим Лебедь, прес-секретар єпархії протоієрей Віктор Аніпко та клірики кафедрального собору.
Під час богослужіння піднесли посилену молитву за мир в Україні та єдність світового Православ’я.
По завершенні божественної літургії владика Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.
Нагадавши зміст притчі про багача і Лазаря, архіпастир наголосив, що час проходить дуже швидко для кожної людини і Господь його дає нам для того, щоб бути справжніми християнами, берегти істинність Христової віри.
Тому цей час не треба втрачати, а займатись вдосконаленням власної душі, приймати участь у Таїнствах Покаяння і Євхаристії, звершувати справи милосердя та прощати винуватцям, як написано у молитві Господній.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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