Луцькі нацгвардійці влаштували флешмоб на залізничному вокзалі. ФОТО

Військовий оркестр флешмобом привітав працівників залізничної станції «Луцьк» з професіональним святом.Так, 4 листопада в Україні традиційно святкують День залізничника, - йдеться на сторінці "Військова частина 1141 Національної гвардії України м. Луцьк" у facebook.Нацгвардійці привітати залізничників з професійним святом у незвичайний спосіб. Вони влаштували цікавий «флешмоб» з гарною музикою. Працівники "Укрзалізниці" та гості міста були вражені таким видовищним та оригінальним способом вітання.«Сьогодні ми із задоволенням прибули, щоб влаштувати оригінальне привітання для працівників Укрзалізниці. Наш військовий оркестр вже не вперше проводить такі «флешмоби», і як завжди вони неперевершені», - поділився з нами враженнями від виступу командир взводу лейтенант