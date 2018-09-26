Під стінами Волинської ОДА зібралися підприємці, які проти касових апаратів. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті



Учасник акції Ігор Дельов розповів, що сьогодні працівники малого і середнього бізнесу збираються по всіх обласних центрах України та під Адміністрацією президента.



"Висловлюють своє невдоволення, тому що багато підприємців на спрощеній системі оподаткування зараз будуть змушені застосовувати розрахункові касові апарати. І по-друге, вводиться поняття, як електронний чек, по якому так само треба буде звітуватися. Дрібному підприємцю для того, щоб здійснювати таку діяльність і обслуговувати своє місце торгівлі, йому прийдеться звертатися до послуг бухгалтерів або об'єднуватися. Це, у свою чергу, значно підвищить ціну товару. В кінцевому результаті, споживач отримає за приблизним обрахунком від 10-30 % здорожчання товару", - розповів підприємець.



Четверо підприємців з Ковеля долучилися до акції в обласному центрі, серед них - Ігор Пініс. За його словами, штрафні санкції знищать малий бізнес.



Голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко каже, сьогодні до Адміністрації президента України поїхали 10 представників малого бізнесу Волині.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до обласної державної адміністрації з’їхалися підприємці Волині. Вони передали звернення до обласної влади та Президента України, у якому виступають проти введення касових апаратів для малого бізнесу.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Учасник акціїрозповів, що сьогодні працівники малого і середнього бізнесу збираються по всіх обласних центрах України та під Адміністрацією президента."Висловлюють своє невдоволення, тому що багато підприємців на спрощеній системі оподаткування зараз будуть змушені застосовувати розрахункові касові апарати. І по-друге, вводиться поняття, як електронний чек, по якому так само треба буде звітуватися. Дрібному підприємцю для того, щоб здійснювати таку діяльність і обслуговувати своє місце торгівлі, йому прийдеться звертатися до послуг бухгалтерів або об'єднуватися. Це, у свою чергу, значно підвищить ціну товару. В кінцевому результаті, споживач отримає за приблизним обрахунком від 10-30 % здорожчання товару", - розповів підприємець.Четверо підприємців з Ковеля долучилися до акції в обласному центрі, серед них -. За його словами, штрафні санкції знищать малий бізнес.Голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сферикаже, сьогодні до Адміністрації президента України поїхали 10 представників малого бізнесу Волині.Детальніше - у сюжеті.

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