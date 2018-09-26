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Під стінами Волинської ОДА зібралися підприємці, які проти касових апаратів. ВІДЕО

Під стінами Волинської ОДА зібралися підприємці, які проти касових апаратів. ВІДЕО
У Луцьку до обласної державної адміністрації з’їхалися підприємці Волині. Вони передали звернення до обласної влади та Президента України, у якому виступають проти введення касових апаратів для малого бізнесу.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Учасник акції Ігор Дельов розповів, що сьогодні працівники малого і середнього бізнесу збираються по всіх обласних центрах України та під Адміністрацією президента.

"Висловлюють своє невдоволення, тому що багато підприємців на спрощеній системі оподаткування зараз будуть змушені застосовувати розрахункові касові апарати. І по-друге, вводиться поняття, як електронний чек, по якому так само треба буде звітуватися. Дрібному підприємцю для того, щоб здійснювати таку діяльність і обслуговувати своє місце торгівлі, йому прийдеться звертатися до послуг бухгалтерів або об'єднуватися. Це, у свою чергу, значно підвищить ціну товару. В кінцевому результаті, споживач отримає за приблизним обрахунком від 10-30 % здорожчання товару", - розповів підприємець.

Четверо підприємців з Ковеля долучилися до акції в обласному центрі, серед них - Ігор Пініс. За його словами, штрафні санкції знищать малий бізнес.

Голова Волинської обласної організації приватних роботодавців торгівлі і комерційної сфери Тетяна Іовенко каже, сьогодні до Адміністрації президента України поїхали 10 представників малого бізнесу Волині.

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: бойкот, малий бізнес, Волинська облрада, касовий апарат
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Коментарі 1
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Це той Пініс,якого під час виборів на руках носили Укропи"ВП будьте більш агресивні.Палицям,Рубльовим,Столярам гаплик"
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