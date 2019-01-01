У місті на Волині майже 1200 споживачів сидітимуть без газу





Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».



Зазначається, що тимчасово без газопостачання будуть такі вулиці та провулки в м. Камінь-Каширський: пров. Шевченка, вул. Вузька, вул. Шкільна, вул. Гагаріна, пров. Гагаріна, вул. Польова, пров. Польовий, вул. Олексіївка, вул. 1 Грудня, вул. Дорошенка, вул. Горького, вул. М. Островського, вул. Зелена, вул. Неродів, пров. Неродів, вул. Польова, пров. Польовий, вул. Шабліовського, вул. Фестивальна, вул. П.Савельєвої, вул. 40 років Перемоги, вул. Спортивна, вул. Світанкова, вул. Вишнева, пров. Спортивний, вул. Мазепи, пров. Мазепи, вул. Січових Стрільців, вул. Миру, пров. Миру, вул. Застав`я, вул. Цирська, вул. С. Мельника, вул. Фермерська, вул. Острівна, вул. Євгена Карановича, вул. Східна, пров. Магдебурзький, вул. Воля, вул. Нова Воля, пров. Нова Воля, вул. Бондаренка, пров. Бондаренка.



Відновлення газопостачання відбудеться 5 листопада після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 листопада з 8:00 до 17:00 тимчасово припинять газопостачання у місті Камінь-Каширський.Про це повідомляє пресслужба «Волиньгазу».Зазначається, що тимчасово без газопостачання будуть такі вулиці та провулки в м. Камінь-Каширський: пров. Шевченка, вул. Вузька, вул. Шкільна, вул. Гагаріна, пров. Гагаріна, вул. Польова, пров. Польовий, вул. Олексіївка, вул. 1 Грудня, вул. Дорошенка, вул. Горького, вул. М. Островського, вул. Зелена, вул. Неродів, пров. Неродів, вул. Польова, пров. Польовий, вул. Шабліовського, вул. Фестивальна, вул. П.Савельєвої, вул. 40 років Перемоги, вул. Спортивна, вул. Світанкова, вул. Вишнева, пров. Спортивний, вул. Мазепи, пров. Мазепи, вул. Січових Стрільців, вул. Миру, пров. Миру, вул. Застав`я, вул. Цирська, вул. С. Мельника, вул. Фермерська, вул. Острівна, вул. Євгена Карановича, вул. Східна, пров. Магдебурзький, вул. Воля, вул. Нова Воля, пров. Нова Воля, вул. Бондаренка, пров. Бондаренка.Відновлення газопостачання відбудеться 5 листопада після завершення ремонтно-профілактичних робіт за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях.

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