Волинянин викрав з кладовища надгробну плиту
Сьогодні, 15:24
В Іваничівському районі за підозрою у крадіжці з кладовища у селі Осмиловичі поліція затримала 32-річного чоловіка.
Чоловік, шляхом демонтажу, викрав з кладовища надгробну кам’яну плиту. Сума завданих матеріальних збитків – 5 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 32-річний житель міста Нововолинськ.
Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті, зокрема, передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
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Чоловік, шляхом демонтажу, викрав з кладовища надгробну кам’яну плиту. Сума завданих матеріальних збитків – 5 тис. грн, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 32-річний житель міста Нововолинськ.
Його затримали у порядку ст. 208 КПК України.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України.
Наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Санкція статті, зокрема, передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Повне бидло ,нічого св'ятого в голові нема .
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