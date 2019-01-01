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Волинянину, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчительки, загрожує до 7 років тюрми

Волинянину, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчительки, загрожує до 7 років тюрми
У Ковелі поліція викрила 47-річного чоловіка у вчиненні розбою.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 1 листопада, невідомий чоловік зайшов у приміщення ліцею та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав гроші у 64-річної жительки Ковеля. Після цього підозрюваний вийшов із кабінету та пішов у невідомому напрямку, - пише ГУНП у Волинській області.

Згодом поліцейські встановили, що злочин скоїв 47-річний місцевий житель. Пістолет, котрим погрожував зловмисник виявився іграшковим.

Зловмисника, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у інкримінованому злочині та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування Триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.




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Теги: розбій, вчителька, волинянин
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