Волинянину, який з «пістолетом» вимагав гроші у вчительки, загрожує до 7 років тюрми





Нагадаємо, що у п’ятницю, 1 листопада,



Згодом поліцейські встановили, що злочин скоїв 47-річний місцевий житель. Пістолет, котрим погрожував зловмисник виявився іграшковим.



Зловмисника, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у інкримінованому злочині та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Досудове розслідування Триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліція викрила 47-річного чоловіка у вчиненні розбою.Нагадаємо, що у п’ятницю, 1 листопада, невідомий чоловік зайшов у приміщення ліцею та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вимагав гроші у 64-річної жительки Ковеля. Після цього підозрюваний вийшов із кабінету та пішов у невідомому напрямку, - пише ГУНП у Волинській області.Згодом поліцейські встановили, що злочин скоїв 47-річний місцевий житель. Пістолет, котрим погрожував зловмисник виявився іграшковим.Зловмисника, слідчі затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у інкримінованому злочині та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування Триває. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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