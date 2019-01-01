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На Волинь із зони ООС повернулися працівники податкової міліції

На Волинь із зони ООС повернулися працівники податкової міліції
На Волинь після успішної служби в зоні ООС повернулися співробітники податкової міліції.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Волинській області.

У колі колег, серед яких більшість уже пройшла службу в зоні Операції об’єднаних сил, новоприбулих співробітників податкової міліції привітав начальник оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області Ярослав Павлючик.

«Ми гордимося кожним, хто провів місяці нелегкої служби фактично в умовах війни. Саме такий досвід, можливо як жодні інші професійні здобутки, дозволяє виконувати завдання із захисту економічних інтересів держави вже у мирних умовах на найвищому рівні. Приємно, що протягом усіх років несення служби в зоні АТО, а нині ООС, моральні та професійні якості співробітників податкової міліції Волині отримують найвищу оцінку», - зазначив Ярослав Павлючик.

Керівник оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області особисто вручив відзнаки, подарунки від колективу та побажав підлеглим швидкої адаптації до мирних умова, плідної роботи у колективі податкової міліції Волині.

Підполковник податкової міліції Павло Мартинюк від імені усіх податкових міліціонерів Волині, котрі продовжують службу задля захисту економічних інтересів в зоні ООС подякував своїм колегам за увагу та моральну підтримку тих, хто на сході країни у воєнних умовах продовжує протидіяти економічній злочинності.

Нагадують, що захист економічних інтересів є одним з першочергових завдань фіскалів під час несення служби в районі проведення ООС.

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Теги: ООС, податкова міліція, Волинь
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