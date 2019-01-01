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Волинянин незаконно купив під Луцьком земельну ділянку

Волинянин незаконно купив під Луцьком земельну ділянку
За втручання Луцької місцевої прокуратури чоловік поверне Боратинській громаді безпідставно отриману у власність земельну ділянку площею 0,10 га в селі Рованці Луцького району.

Про це повідомляє прокуратура Волині.

У порушення вимог законодавства, упродовж 2006-2011 року громадянин неодноразово скористався правом безоплатного одержання у власність земельних ділянок та став власником чотирьох ділянок із цільовим призначенням "для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд" у різних селах Луцького району.

Позаяк безоплатне набуття у власність громадянином земельної ділянки одного і того ж призначення, згідно із Законом, можливе лише раз, рішення про надання йому земельної ділянки є незаконним, підлягає скасуванню, а земельна ділянка – поверненню – наполягали в суді прокурори.

Суд пристав на позицію прокуратури і задовольнив її позовні вимоги у повному обсязі, відтак земля повернеться у комунальну власність.

Позов про повернення громадянином ще однієї ділянки перебуває на розгляді в суді.

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Теги: волинянин, незаконна земля, суд
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