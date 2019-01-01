Волинянину, який незаконно зрізав у лісі 25 сосен, «світить» тюрма
Сьогодні, 16:45
Волинянину оголосили про підозру у незаконній порубці лісу.
Так, волинянин у жовтні неподалік села Загорівка Маневицького району зрізав 25 сосен. Встановили, що зловмисник своїми діями спричинив державі збитків на суму понад 200 тис. грн. Частину лісопродукції поліцейські вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.
Нразі триває досудове слідство розпочате за ч. 4 ст.246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.
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Так, волинянин у жовтні неподалік села Загорівка Маневицького району зрізав 25 сосен. Встановили, що зловмисник своїми діями спричинив державі збитків на суму понад 200 тис. грн. Частину лісопродукції поліцейські вилучили, - пише ГУНП у Волинській області.
Нразі триває досудове слідство розпочате за ч. 4 ст.246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 7 років позбавлення волі.
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