В одній із волинських громад створили вітрову електростанцію

Жителі Затурцівської ОТГ, яку створили в грудні 2017 року, відчули переваги реформ децентралізації.Завдяки сприянню сільського головиспорудили інклюзивно-ресурсний центр при сільській раді, який обслуговуватиме не лише цю громаду, але й Торчинська громада, Смолигівська сільська рада ОТГ, Привітненську, Війницька сільська рада ОТГ тощо. Також створили комунальне підприємство «Затурцівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини».Найбільший успіх сільського голови – створення вітрової електростанції. Спільно планують встановити 14 вітроенергетичних установок поза межами населених пунктів – за 700 метрів від найближчої житлової забудови села Гранатів.Володимир Патійчук зазначає, що виробництво електроенергії за рахунок вітру дозволить забезпечити екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця й інвестувати в місцеву економіку."Ми відремонтували дорогу, впорядкували територію, освітлили вулиці. А головне – у нас є центр для особливих діток та амбулаторія. Ось приклад, у чому це має вимірюватись", – резюмує Володимир Патійчук.