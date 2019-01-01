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В одній із волинських громад створили вітрову електростанцію

В одній із волинських громад створили вітрову електростанцію
Жителі Затурцівської ОТГ, яку створили в грудні 2017 року, відчули переваги реформ децентралізації.

Завдяки сприянню сільського голови Володимира Патійчука спорудили інклюзивно-ресурсний центр при сільській раді, який обслуговуватиме не лише цю громаду, але й Торчинська громада, Смолигівська сільська рада ОТГ, Привітненську, Війницька сільська рада ОТГ тощо. Також створили комунальне підприємство «Затурцівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини».

Найбільший успіх сільського голови – створення вітрової електростанції. Спільно планують встановити 14 вітроенергетичних установок поза межами населених пунктів – за 700 метрів від найближчої житлової забудови села Гранатів.

Володимир Патійчук зазначає, що виробництво електроенергії за рахунок вітру дозволить забезпечити екологічно чистою електроенергією, створити нові робочі місця й інвестувати в місцеву економіку.

"Ми відремонтували дорогу, впорядкували територію, освітлили вулиці. А головне – у нас є центр для особливих діток та амбулаторія. Ось приклад, у чому це має вимірюватись", – резюмує Володимир Патійчук.

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Теги: вітрова електростанція, Волинь, децентралізація
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