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На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО

На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО
Двоє нововолинських дівчат-сиріт, які виховувалися у сім’ях опікунів, отримали ключі від власного помешкання.

Ключі від однокімнатних квартир Валентині Власюк та Наталії Ляснюк вручив перший заступник міського голови Нововолинська, секретар ради Андрій Сторонський, - пише Нововолинськ.com.ua.
На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО

«Відносьтесь бережно і цінуйте свої квартири. Обживайтесь і живіть там щасливо», – зазначив чиновник.

Житло придбали за кошти міського і обласного бюджетів за умовами 50 на 50%. 200 тисяч гривень із обласного бюджету і стільки ж із міського.

Одна із квартир – на вулиці Гагаріна. Тепер там житиме вісімнадцятирічна Наталія Ляснюк. Наразі дівчина навчається на І курсі у Луцькому базовому медичному коледжі, де здобуває професію акушера. Про власне житло вона мріяла давно, тож тепер дуже задоволена.
На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО

«Я мріяла про власне житло і відповідно самостійне життя. Тому зараз дуже щаслива», – каже Наталя.

Інша квартира на Шахтарському мікрорайоні. Відтепер вона належить Валентині Власюк. Зараз вона здобуває вищу освіту в Одеському аграрному університеті, де опановує фах геодезиста. У вільний від навчання час полюбляє малювати.

Довідково. Станом на 1листопада 2019 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 23 мають житло на праві власності, 69 – на праві користування, 5 – не мають житла.

На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради перебуває 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та 3 дітей перебувають на соціальному квартирному обліку.

На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО
На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО
На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО
На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО

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Теги: квартири, діти-сироти, нововолинськ
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