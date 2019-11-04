На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО
Сьогодні, 17:07
Двоє нововолинських дівчат-сиріт, які виховувалися у сім’ях опікунів, отримали ключі від власного помешкання.
Ключі від однокімнатних квартир Валентині Власюк та Наталії Ляснюк вручив перший заступник міського голови Нововолинська, секретар ради Андрій Сторонський, - пише Нововолинськ.com.ua.
«Відносьтесь бережно і цінуйте свої квартири. Обживайтесь і живіть там щасливо», – зазначив чиновник.
Житло придбали за кошти міського і обласного бюджетів за умовами 50 на 50%. 200 тисяч гривень із обласного бюджету і стільки ж із міського.
Одна із квартир – на вулиці Гагаріна. Тепер там житиме вісімнадцятирічна Наталія Ляснюк. Наразі дівчина навчається на І курсі у Луцькому базовому медичному коледжі, де здобуває професію акушера. Про власне житло вона мріяла давно, тож тепер дуже задоволена.
«Я мріяла про власне житло і відповідно самостійне життя. Тому зараз дуже щаслива», – каже Наталя.
Інша квартира на Шахтарському мікрорайоні. Відтепер вона належить Валентині Власюк. Зараз вона здобуває вищу освіту в Одеському аграрному університеті, де опановує фах геодезиста. У вільний від навчання час полюбляє малювати.
Довідково. Станом на 1листопада 2019 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 23 мають житло на праві власності, 69 – на праві користування, 5 – не мають житла.
На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради перебуває 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та 3 дітей перебувають на соціальному квартирному обліку.
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Ключі від однокімнатних квартир Валентині Власюк та Наталії Ляснюк вручив перший заступник міського голови Нововолинська, секретар ради Андрій Сторонський, - пише Нововолинськ.com.ua.
«Відносьтесь бережно і цінуйте свої квартири. Обживайтесь і живіть там щасливо», – зазначив чиновник.
Житло придбали за кошти міського і обласного бюджетів за умовами 50 на 50%. 200 тисяч гривень із обласного бюджету і стільки ж із міського.
Одна із квартир – на вулиці Гагаріна. Тепер там житиме вісімнадцятирічна Наталія Ляснюк. Наразі дівчина навчається на І курсі у Луцькому базовому медичному коледжі, де здобуває професію акушера. Про власне житло вона мріяла давно, тож тепер дуже задоволена.
«Я мріяла про власне житло і відповідно самостійне життя. Тому зараз дуже щаслива», – каже Наталя.
Інша квартира на Шахтарському мікрорайоні. Відтепер вона належить Валентині Власюк. Зараз вона здобуває вищу освіту в Одеському аграрному університеті, де опановує фах геодезиста. У вільний від навчання час полюбляє малювати.
Довідково. Станом на 1листопада 2019 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 23 мають житло на праві власності, 69 – на праві користування, 5 – не мають житла.
На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради перебуває 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та 3 дітей перебувають на соціальному квартирному обліку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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