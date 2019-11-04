На Волині двом дівчатам-сиротам вручили ключі від квартир. ФОТО





Ключі від однокімнатних квартир Валентині Власюк та Наталії Ляснюк вручив перший заступник міського голови Нововолинська, секретар ради Андрій Сторонський, - пише



«Відносьтесь бережно і цінуйте свої квартири. Обживайтесь і живіть там щасливо», – зазначив чиновник.



Житло придбали за кошти міського і обласного бюджетів за умовами 50 на 50%. 200 тисяч гривень із обласного бюджету і стільки ж із міського.



Одна із квартир – на вулиці Гагаріна. Тепер там житиме вісімнадцятирічна Наталія Ляснюк. Наразі дівчина навчається на І курсі у Луцькому базовому медичному коледжі, де здобуває професію акушера. Про власне житло вона мріяла давно, тож тепер дуже задоволена.



«Я мріяла про власне житло і відповідно самостійне життя. Тому зараз дуже щаслива», – каже Наталя.



Інша квартира на Шахтарському мікрорайоні. Відтепер вона належить Валентині Власюк. Зараз вона здобуває вищу освіту в Одеському аграрному університеті, де опановує фах геодезиста. У вільний від навчання час полюбляє малювати.



Довідково. Станом на 1листопада 2019 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 23 мають житло на праві власності, 69 – на праві користування, 5 – не мають житла.



На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради перебуває 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та 3 дітей перебувають на соціальному квартирному обліку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє нововолинських дівчат-сиріт, які виховувалися у сім’ях опікунів, отримали ключі від власного помешкання.Ключі від однокімнатних квартиртавручив перший заступник міського голови Нововолинська, секретар ради, - пише Нововолинськ.com.ua «Відносьтесь бережно і цінуйте свої квартири. Обживайтесь і живіть там щасливо», – зазначив чиновник.Житло придбали за кошти міського і обласного бюджетів за умовами 50 на 50%. 200 тисяч гривень із обласного бюджету і стільки ж із міського.Одна із квартир – на вулиці Гагаріна. Тепер там житиме вісімнадцятирічна Наталія Ляснюк. Наразі дівчина навчається на І курсі у Луцькому базовому медичному коледжі, де здобуває професію акушера. Про власне житло вона мріяла давно, тож тепер дуже задоволена.«Я мріяла про власне житло і відповідно самостійне життя. Тому зараз дуже щаслива», – каже Наталя.Інша квартира на Шахтарському мікрорайоні. Відтепер вона належить Валентині Власюк. Зараз вона здобуває вищу освіту в Одеському аграрному університеті, де опановує фах геодезиста. У вільний від навчання час полюбляє малювати.Станом на 1листопада 2019 року на обліку у службі у справах дітей перебуває 97 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них 23 мають житло на праві власності, 69 – на праві користування, 5 – не мають житла.На обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради перебуває 7 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа та 3 дітей перебувають на соціальному квартирному обліку.

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