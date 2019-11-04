Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО

Нафанаїл освятив храм та відслужив святкову божественну літургію у селі Забороль Луцького району.



Про це йдеться на сайті



10 років відбувалось будівництво храму Української Православної Церкви на честь святих мучеників Адріана і Наталії. Цей храм постав на місці старого млину.



В цей день архіпастирю співслужили настоятель новоосвяченого храму ієрей Богдан Гринюк, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, клірики Волинської єпархії та брати-священники отця Богдана.



На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля новоосвяченого храму ієрея Богдана – хрестом з прикрасами.



Під час звершення першої у новоосвяченому храмі божественної літургії архіпастир разом з духовенством й сотнями віруючих християн вознесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.



По закінченні богослужіння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.



«Великий подвиг та велика нагорода подається сьогодні тим, хто в непростий час випробувань, десять років, без роптання й відчаю продовжував будувати дім Божий й вірити, що Господь допоможе воздвигнути цей храм в якому люди знайдуть спасіння» – розпочав архіпастир.



«Тому кожен християнин має не просто будувати стіни, не просто зводити куполи, але й будувати спасіння власної душі, звершуючи добрі справи на благо Христової Церкви» – наголосив владика.



Також, архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан й гостей свята з тим, «що сьогодні на історичній Волинській землі з’явилась ще одна молитовна свічка, яка завдяки вірним дітям православної церкви, буде зігрівати нашу рідну церкву й рідну землю своїм молитовним теплом» – підсумував владика та нагородив активних прихожан і жертводавців орденом, медалями «Волинської ікони Божої Матері» й благословенними єпархіальними грамотами.



У свою чергу, настоятель новоосвяченного храму ієрей Богдан щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву та попрохав владику і всіх присутніх постійно згадувати у молитвах громаду новоосвяченого храму на честь святих мучеників Адріана й Наталії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 4 листопада, архієпископ Волинський і Луцькийосвятив храм та відслужив святкову божественну літургію у селі Забороль Луцького району.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП) 10 років відбувалось будівництво храму Української Православної Церкви на честь святих мучеників. Цей храм постав на місці старого млину.В цей день архіпастирю співслужили настоятель новоосвяченого храму ієрей, завідувач канцелярією єпархії архімандрит, благочинний Луцького центрального округу протоієрей, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит, благочинний Рожищенського округу протоієрей, клірики Волинської єпархії та брати-священники отцяНа малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля новоосвяченого храму ієрея Богдана – хрестом з прикрасами.Під час звершення першої у новоосвяченому храмі божественної літургії архіпастир разом з духовенством й сотнями віруючих християн вознесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.По закінченні богослужіння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.«Великий подвиг та велика нагорода подається сьогодні тим, хто в непростий час випробувань, десять років, без роптання й відчаю продовжував будувати дім Божий й вірити, що Господь допоможе воздвигнути цей храм в якому люди знайдуть спасіння» – розпочав архіпастир.«Тому кожен християнин має не просто будувати стіни, не просто зводити куполи, але й будувати спасіння власної душі, звершуючи добрі справи на благо Христової Церкви» – наголосив владика.Також, архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан й гостей свята з тим, «що сьогодні на історичній Волинській землі з’явилась ще одна молитовна свічка, яка завдяки вірним дітям православної церкви, буде зігрівати нашу рідну церкву й рідну землю своїм молитовним теплом» – підсумував владика та нагородив активних прихожан і жертводавців орденом, медалями «Волинської ікони Божої Матері» й благословенними єпархіальними грамотами.У свою чергу, настоятель новоосвяченного храму ієрей Богдан щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву та попрохав владику і всіх присутніх постійно згадувати у молитвах громаду новоосвяченого храму на честь святих мучеників Адріана й Наталії.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію