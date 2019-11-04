Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Сьогодні, 19:39
Сьогодні, 4 листопада, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив храм та відслужив святкову божественну літургію у селі Забороль Луцького району.
Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
10 років відбувалось будівництво храму Української Православної Церкви на честь святих мучеників Адріана і Наталії. Цей храм постав на місці старого млину.
В цей день архіпастирю співслужили настоятель новоосвяченого храму ієрей Богдан Гринюк, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, клірики Волинської єпархії та брати-священники отця Богдана.
На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля новоосвяченого храму ієрея Богдана – хрестом з прикрасами.
Під час звершення першої у новоосвяченому храмі божественної літургії архіпастир разом з духовенством й сотнями віруючих християн вознесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.
По закінченні богослужіння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.
«Великий подвиг та велика нагорода подається сьогодні тим, хто в непростий час випробувань, десять років, без роптання й відчаю продовжував будувати дім Божий й вірити, що Господь допоможе воздвигнути цей храм в якому люди знайдуть спасіння» – розпочав архіпастир.
«Тому кожен християнин має не просто будувати стіни, не просто зводити куполи, але й будувати спасіння власної душі, звершуючи добрі справи на благо Христової Церкви» – наголосив владика.
Також, архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан й гостей свята з тим, «що сьогодні на історичній Волинській землі з’явилась ще одна молитовна свічка, яка завдяки вірним дітям православної церкви, буде зігрівати нашу рідну церкву й рідну землю своїм молитовним теплом» – підсумував владика та нагородив активних прихожан і жертводавців орденом, медалями «Волинської ікони Божої Матері» й благословенними єпархіальними грамотами.
У свою чергу, настоятель новоосвяченного храму ієрей Богдан щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву та попрохав владику і всіх присутніх постійно згадувати у молитвах громаду новоосвяченого храму на честь святих мучеників Адріана й Наталії.
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Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).
10 років відбувалось будівництво храму Української Православної Церкви на честь святих мучеників Адріана і Наталії. Цей храм постав на місці старого млину.
В цей день архіпастирю співслужили настоятель новоосвяченого храму ієрей Богдан Гринюк, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, клірики Волинської єпархії та брати-священники отця Богдана.
На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля новоосвяченого храму ієрея Богдана – хрестом з прикрасами.
Під час звершення першої у новоосвяченому храмі божественної літургії архіпастир разом з духовенством й сотнями віруючих християн вознесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.
По закінченні богослужіння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.
«Великий подвиг та велика нагорода подається сьогодні тим, хто в непростий час випробувань, десять років, без роптання й відчаю продовжував будувати дім Божий й вірити, що Господь допоможе воздвигнути цей храм в якому люди знайдуть спасіння» – розпочав архіпастир.
«Тому кожен християнин має не просто будувати стіни, не просто зводити куполи, але й будувати спасіння власної душі, звершуючи добрі справи на благо Христової Церкви» – наголосив владика.
Також, архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан й гостей свята з тим, «що сьогодні на історичній Волинській землі з’явилась ще одна молитовна свічка, яка завдяки вірним дітям православної церкви, буде зігрівати нашу рідну церкву й рідну землю своїм молитовним теплом» – підсумував владика та нагородив активних прихожан і жертводавців орденом, медалями «Волинської ікони Божої Матері» й благословенними єпархіальними грамотами.
У свою чергу, настоятель новоосвяченного храму ієрей Богдан щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву та попрохав владику і всіх присутніх постійно згадувати у молитвах громаду новоосвяченого храму на честь святих мучеників Адріана й Наталії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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