вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО

Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Сьогодні, 4 листопада, архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл освятив храм та відслужив святкову божественну літургію у селі Забороль Луцького району.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії УПЦ (МП).

10 років відбувалось будівництво храму Української Православної Церкви на честь святих мучеників Адріана і Наталії. Цей храм постав на місці старого млину.

В цей день архіпастирю співслужили настоятель новоосвяченого храму ієрей Богдан Гринюк, завідувач канцелярією єпархії архімандрит Паїсій (Хомич), благочинний Луцького центрального округу протоієрей Олександр Богданов, настоятель Свято-Покровського храму Луцька архімандрит Афанасій (Герман), благочинний Рожищенського округу протоієрей Петро Іваничко, клірики Волинської єпархії та брати-священники отця Богдана.

На малому вході архієпископ Нафанаїл відзначив високою церковною нагородою настоятеля новоосвяченого храму ієрея Богдана – хрестом з прикрасами.

Під час звершення першої у новоосвяченому храмі божественної літургії архіпастир разом з духовенством й сотнями віруючих християн вознесли посилену молитву за мир в Україні та за єдність світового Православ’я.

По закінченні богослужіння архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл звернувся до всіх присутніх зі словом проповіді.

«Великий подвиг та велика нагорода подається сьогодні тим, хто в непростий час випробувань, десять років, без роптання й відчаю продовжував будувати дім Божий й вірити, що Господь допоможе воздвигнути цей храм в якому люди знайдуть спасіння» – розпочав архіпастир.

«Тому кожен християнин має не просто будувати стіни, не просто зводити куполи, але й будувати спасіння власної душі, звершуючи добрі справи на благо Христової Церкви» – наголосив владика.

Також, архієпископ Нафанаїл привітав настоятеля, духовенство, прихожан й гостей свята з тим, «що сьогодні на історичній Волинській землі з’явилась ще одна молитовна свічка, яка завдяки вірним дітям православної церкви, буде зігрівати нашу рідну церкву й рідну землю своїм молитовним теплом» – підсумував владика та нагородив активних прихожан і жертводавців орденом, медалями «Волинської ікони Божої Матері» й благословенними єпархіальними грамотами.

У свою чергу, настоятель новоосвяченного храму ієрей Богдан щиро подякував архіпастирю за високі церковні нагороди, духовенству, прихожанам й гостям свята за спільну молитву та попрохав владику і всіх присутніх постійно згадувати у молитвах громаду новоосвяченого храму на честь святих мучеників Адріана й Наталії.

Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Московський патріарх, освячення храму, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Сьогодні, 19:39
На Волині затримали двох чоловіків, які ловили рибу у заказнику. ФОТО
Сьогодні, 19:18
На Волині у чоловіка знайшли марихуану
Сьогодні, 19:09
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада
Сьогодні, 19:00
В одній із волинських громад створили вітрову електростанцію
Сьогодні, 18:43
Схожі новини
У Луцьку – аварія: Lada влетіла у Lexus. ФОТО У Луцьку – аварія: Lada влетіла у Lexus. ФОТО
Сьогодні, 18:01
Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК
Сьогодні, 17:42
У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду У Луцьку почали продавати електронні квитки для оплати проїзду
Сьогодні, 16:15
Укрупнення може вирішити проблему округів без депутатів в Луцьку, – політолог. ВІДЕО Укрупнення може вирішити проблему округів без депутатів в Луцьку, – політолог. ВІДЕО
Сьогодні, 13:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Очільник УПЦ (МП) Нафанаїл під Луцьком освятив храм. ФОТО
Сьогодні, 19:39
 0
На Волині затримали двох чоловіків, які ловили рибу у заказнику. ФОТО
Сьогодні, 19:18
 0
На Волині у чоловіка знайшли марихуану
Сьогодні, 19:09
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 5 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
В одній із волинських громад створили вітрову електростанцію
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8
﻿