Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 листопада
Сьогодні, 20:00
У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +7…+8 градусів, удень – +14…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
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У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.
Температура повітря вночі близько +7…+8 градусів, удень – +14…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-6 м/с.
До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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