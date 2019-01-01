Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 листопада





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



Температура повітря вночі близько +7…+8 градусів, удень – +14…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-6 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимир-Волинському, Світязі, Маневичах можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.Температура повітря вночі близько +7…+8 градусів, удень – +14…+16. Вітер західний, південний і південно-західний, 2-6 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

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