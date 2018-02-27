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В Україні запустили онлайн-калькулятор розмитнення «євроблях»

В Україні запустили онлайн-калькулятор розмитнення «євроблях»
Державна митна служба запустила у тестовому режимі онлайн-калькулятор, який розраховує орієнтовну митну вартість та платежів при оформленні автмобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомив голова Державної митної служби Максим Нефьодов у Facebook, - передає УНН.

"Виклали в тестовий доступ калькулятор орієнтовної митної вартості та платежів при оформленні авто. Сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки на основі реальної інформації мільйона машин більш ніж 2300 моделей. Це робоча база тих авто, що були оформлені на митниці, її почистили вручну від помилок і одруківок, тому цей процес і зайняв на 1,5 місяці довше очікуваного", - написав Нефьодов.

Калькулятор знаходиться за адресою: https://calc.customs.gov.ua/?fbclid=IwAR2y_ozmFCmmsJN_nrwblRYjOMc7D0E08WEXiXisX_fIcVWDvI-HcM5k3y8. Однак, він працює з перебоями.

Він також роз’яснив, що означає період за 2018-2019 роки.

"Що мається на увазі "за 2018-2019"? Скажімо, Форд Фокус 2.0 2012 року випуску у 2013 коштував одні гроші, а зараз — зовсім інші. Машина по параметрах не змінилась, але брати цифри за 2013-й і застосовувати на 4.11.2019 не можна. Тому беремо оформлення за відносно недавній проміжок часу, за який знецінення не таке суттєве", - пояснив голова митної служби.

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Теги: онлайн-калькулятор, розмитнення, авто
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