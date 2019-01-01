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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК

Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК
Із 7-го листопада, лучани та гості міста зможуть придбати неперсоніфіковані електронні квитки. Саме за їх допомогою з 11 листопада пасажири оплачуватимуть проїзд у міських автобусах та тролейбусах.

Для зручності у Луцьку буде встановлено 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо, - йдеться на сайті Луцькради.

Вартість електронного квитка становить 35 гривень.

Нині уже встановлено 15 таких пристроїв. Зокрема:

1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а);

2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35);

3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);

4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);

5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;

6. Modern-Expo Group;

7.Супермаркет “TOR-BA”;

8. ТЦ “Нова Лінія”;

9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;

10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);

11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);

12. ТЗОВ “SPAR УКРАЇНА КОРП.”;

13. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;

14.ТЦ “Імідж”;

15. РЦ “Промінь”.

Надалі, у міру необхідності, такі автомати встановлюватимуть й у інших місцях.

Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка буде встановлено у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.

Також найближчим часом завершиться розробка мобільного додатку, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон.

Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду. Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».

Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно.


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Теги: електронні квитки, транспорт, Луцьк
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Коментарі 1
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Одні з найбільших і у «спальних» районах ТамТам і ПортСіті і немає у переліку? Вони першими мали бути!!!
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