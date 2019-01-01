Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК
Сьогодні, 17:42
Із 7-го листопада, лучани та гості міста зможуть придбати неперсоніфіковані електронні квитки. Саме за їх допомогою з 11 листопада пасажири оплачуватимуть проїзд у міських автобусах та тролейбусах.
Для зручності у Луцьку буде встановлено 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо, - йдеться на сайті Луцькради.
Вартість електронного квитка становить 35 гривень.
Нині уже встановлено 15 таких пристроїв. Зокрема:
1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а);
2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35);
3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);
4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);
5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;
6. Modern-Expo Group;
7.Супермаркет “TOR-BA”;
8. ТЦ “Нова Лінія”;
9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;
10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);
11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);
12. ТЗОВ “SPAR УКРАЇНА КОРП.”;
13. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;
14.ТЦ “Імідж”;
15. РЦ “Промінь”.
Надалі, у міру необхідності, такі автомати встановлюватимуть й у інших місцях.
Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка буде встановлено у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.
Також найближчим часом завершиться розробка мобільного додатку, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон.
Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду. Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно.
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Для зручності у Луцьку буде встановлено 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо, - йдеться на сайті Луцькради.
Вартість електронного квитка становить 35 гривень.
Нині уже встановлено 15 таких пристроїв. Зокрема:
1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а);
2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35);
3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);
4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);
5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;
6. Modern-Expo Group;
7.Супермаркет “TOR-BA”;
8. ТЦ “Нова Лінія”;
9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;
10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);
11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);
12. ТЗОВ “SPAR УКРАЇНА КОРП.”;
13. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;
14.ТЦ “Імідж”;
15. РЦ “Промінь”.
Надалі, у міру необхідності, такі автомати встановлюватимуть й у інших місцях.
Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка буде встановлено у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.
Також найближчим часом завершиться розробка мобільного додатку, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон.
Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду. Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».
Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно.
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Коментарі 1
Одні з найбільших і у «спальних» районах ТамТам і ПортСіті і немає у переліку? Вони першими мали бути!!!
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