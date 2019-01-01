Де у Луцьку можна купити електронні квитки для проїзду. СПИСОК





Для зручності у Луцьку буде встановлено 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо, - йдеться на сайті Луцькради.



Вартість електронного квитка становить 35 гривень.



Нині уже встановлено 15 таких пристроїв. Зокрема:



1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а);



2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35);



3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);



4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);



5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;



6. Modern-Expo Group;



7.Супермаркет “TOR-BA”;



8. ТЦ “Нова Лінія”;



9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;



10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);



11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);



12. ТЗОВ “SPAR УКРАЇНА КОРП.”;



13. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;



14.ТЦ “Імідж”;



15. РЦ “Промінь”.



Надалі, у міру необхідності, такі автомати встановлюватимуть й у інших місцях.



Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка буде встановлено у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.



Також найближчим часом завершиться розробка мобільного додатку, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон.



Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес



Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із 7-го листопада, лучани та гості міста зможуть придбати неперсоніфіковані електронні квитки. Саме за їх допомогою з 11 листопада пасажири оплачуватимуть проїзд у міських автобусах та тролейбусах.Для зручності у Луцьку буде встановлено 40 терміналів, у яких можна придбати та поповнити електронний квиток. Це будуть комплексні термінали, де кожен зможе, окрім поповнення електронного квитка, оплатити за комунальні послуги, послуги мобільного зв'язку, інтернету тощо, - йдеться на сайті Луцькради.Вартість електронного квитка становить 35 гривень.Нині уже встановлено 15 таких пристроїв. Зокрема:1. Картковий центр компанії ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” (вул. Лесі Українки, 16а);2. “Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку” (вул. Лесі Українки, 35);3. Департамент соціальної політики міської ради (пр. Волі, 4а);4. Сервісний центр “EVODA” КП “Луцькводоканал” (пр. Соборності, 25);5. Будівельно-господарський гіпермаркет “Епіцентр К”;6. Modern-Expo Group;7.Супермаркет “TOR-BA”;8. ТЦ “Нова Лінія”;9. Культурно- розважальний Центр “Адреналін Сіті”;10.Супермаркет “Наш Край” (вул. Шевченка, 11);11. Супермаркет “Наш Край” (пр. Відродження, 18);12. ТЗОВ “SPAR УКРАЇНА КОРП.”;13. ПрАТ “Універмаг “Луцьк”;14.ТЦ “Імідж”;15. РЦ “Промінь”.Надалі, у міру необхідності, такі автомати встановлюватимуть й у інших місцях.Окрім цього, 35 терміналів для поповнення електронного квитка буде встановлено у торгових павільйонах на зупинках громадського транспорту.Також найближчим часом завершиться розробка мобільного додатку, за допомогою якого можна буде оплатити проїзд через смартфон.Нагадаємо, 22 жовтня, у Луцьку стартував процес виготовлення електронних квитків для оплати проїзду . Їх можна отримати й у ЦНАПі, департаменті соцполітики та сервісному центрі EVODA комунального підприємства «Луцькводоканал».Для пільгових категорій громадян електронні квитки видаються безкоштовно.

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