У Луцьку – аварія: Lada влетіла у Lexus. ФОТО
Сьогодні, 18:01
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого за участю автомобілів Lada і Lexus.
Аварія сталася 4 листопада близько 15:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Lada не дотримався безпечної дистанції і врізався у Lexus, який зупинився перед світлофором.
Зазначають, що у ДТП ніхто не постраждав. Lada зазнав механічних ушкоджень.
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Аварія сталася 4 листопада близько 15:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.
За попередньою інформацією, водій автомобіля Lada не дотримався безпечної дистанції і врізався у Lexus, який зупинився перед світлофором.
Зазначають, що у ДТП ніхто не постраждав. Lada зазнав механічних ушкоджень.
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