У Луцьку – аварія: Lada влетіла у Lexus. ФОТО





Аварія сталася 4 листопада близько 15:30. Про це



За попередньою інформацією, водій автомобіля Lada не дотримався безпечної дистанції і врізався у Lexus, який зупинився перед світлофором.



Зазначають, що у ДТП ніхто не постраждав. Lada зазнав механічних ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого за участю автомобілів Lada і Lexus.Аварія сталася 4 листопада близько 15:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.За попередньою інформацією, водій автомобіля Lada не дотримався безпечної дистанції і врізався у Lexus, який зупинився перед світлофором.Зазначають, що у ДТП ніхто не постраждав. Lada зазнав механічних ушкоджень.

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