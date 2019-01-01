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У Луцьку – аварія: Lada влетіла у Lexus. ФОТО

У Луцьку – аварія: Lada влетіла у Lexus. ФОТО
У Луцьку сталася ДТП на вулиці Карпенка-Карого за участю автомобілів Lada і Lexus.

Аварія сталася 4 листопада близько 15:30. Про це 12 каналу повідомили очевидці.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Lada не дотримався безпечної дистанції і врізався у Lexus, який зупинився перед світлофором.

Зазначають, що у ДТП ніхто не постраждав. Lada зазнав механічних ушкоджень.

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Теги: аварія, Луцьк, дві автівки
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