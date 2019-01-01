На Волині затримали двох чоловіків, які ловили рибу у заказнику. ФОТО

У період з 1 по 31 жовтня 2019 року державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля провели 22 рейди та викрили 80 порушень природоохоронного законодавства, з яких – 28 грубі.Про це повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.Також склали 27 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення правил рибальства), дев’ять – ч. 1 ст. 88-1 КУпАП (незаконне придбання чи збут водних біоресурсів) та два – за ч. 1 ст. 85-1 КУпАП (продаж заборонених знарядь лову). Крім цього, оформили 14 актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 51 кілограм риби та 88 заборонених знарядь лову.«За даний період на порушників накладено 14 658 грн штрафів. Збитки, завдані рибному господарству, склали 1 977 грн. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили 569 кг водних біоресурсів, з яких 520 кг – на ринках. Також вилучено 26 од. заборонених знарядь лову», - повідомив керівник рибоохоронного патруляКрім цього, 39 адміністративних справ передали до судів для притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності.Так, державні інспектори рибоохорони викрили грубе порушення правил рибальства. На озері Окорськ Локачинського району, що є територією Окорського гідрологічного заказника, затримали двох порушників, які ловили рибу двома риболовецькими сітками. Інцидент трапився 20 жовтня близько 19 години. У сітках знаходилось 7 рибин - карликовий сомик. Рибпатрульні випустили у природне середовище.На порушників оформили протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення громадян до відповідальності.В Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення Правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.З першого листопада 2019 року на водоймах Волині розпочинається осінньо-зимова заборона на лов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Триватиме вона до початку весняно-літньої заборони на період нересту водних біоресурсів 2020 року.