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Осіння магія Шацьких озер. ФОТО

Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
В інтернеті з'явилися світлини з осінніми краєвидами Шацьких озер.

Фото опублікували в спільноті Світязь Active у Facebook, повідомляє Район.in.ua.

Ніжна блакить озер і небес, теплі кольори зів'ялого листя, одинокі містки і човни, дивовижний захід сонця – Шацьке поозер'я неймовірно гарне в осінню пору.

Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Осіння магія Шацьких озер. ФОТО

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Теги: осінні краєвиди, Шацькі озера
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