Осіння магія Шацьких озер. ФОТО
Сьогодні, 20:18
В інтернеті з'явилися світлини з осінніми краєвидами Шацьких озер.
Фото опублікували в спільноті Світязь Active у Facebook, повідомляє Район.in.ua.
Ніжна блакить озер і небес, теплі кольори зів'ялого листя, одинокі містки і човни, дивовижний захід сонця – Шацьке поозер'я неймовірно гарне в осінню пору.
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Фото опублікували в спільноті Світязь Active у Facebook, повідомляє Район.in.ua.
Ніжна блакить озер і небес, теплі кольори зів'ялого листя, одинокі містки і човни, дивовижний захід сонця – Шацьке поозер'я неймовірно гарне в осінню пору.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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