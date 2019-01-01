Осіння магія Шацьких озер. ФОТО





Фото опублікували в спільноті Світязь Active у Facebook, повідомляє



Ніжна блакить озер і небес, теплі кольори зів'ялого листя, одинокі містки і човни, дивовижний захід сонця – Шацьке поозер'я неймовірно гарне в осінню пору.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В інтернеті з'явилися світлини з осінніми краєвидами Шацьких озер.Фото опублікували в спільноті Світязь Active у Facebook, повідомляє Район.in.ua. Ніжна блакить озер і небес, теплі кольори зів'ялого листя, одинокі містки і човни, дивовижний захід сонця – Шацьке поозер'я неймовірно гарне в осінню пору.

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