Затримали волинянина, який викрав на заправці алкоголь
Сьогодні, 20:59
У Нововолинську на заправці «AMIC» чоловік викрав пляшку коньяку.
Крадіжка трапилася у п'ятницю, 1 листопада, а наступного дня поліція затримала підозрюваного, - пише Буг.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення жителя Нововолинська.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Триває слідство.
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Крадіжка трапилася у п'ятницю, 1 листопада, а наступного дня поліція затримала підозрюваного, - пише Буг.
Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення жителя Нововолинська.
За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.
Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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