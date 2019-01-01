Затримали волинянина, який викрав на заправці алкоголь





Крадіжка трапилася у п'ятницю, 1 листопада, а наступного дня поліція затримала підозрюваного, - пише



Начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук у коментарі розповів, що поліцейські встановили причетність до скоєння кримінального правопорушення жителя Нововолинська.



За цим фактом відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 186 Кримінального кодексу України (грабіж). Статтею передбачене покарання – включно до позбавлення волі на строк до чотирьох років.



Триває слідство.

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