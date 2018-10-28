Падалко розповіла, як безкоштовно перейняти досвід у крутих та відомих українців. ВІДЕО





Детальніше про ініціативу розповіла співкоординаторка проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ» Галина Падалко, - пише

Цей проєкт – це відкриті лекції та публічні інтерв’ю відомих успішних та свідомих людей, під час яких можна почути багато різних крутих думок, порад і життєвих кредо, поставити запитання цим спікерам.



Проєкту вже майже 2 роки. І за цей час у нас було багато успішних спікерів. Таких як генеральна директорка Microsoft Україна Надія Васильєва, телеведучий Андрій Куликов, директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, генеральний директор «Модерн-Експо» Петро Пилипюк та багато інших дуже потужних людей. Вони безкоштовно ділиться своїми факапами і перемогами, аби у присутніх вийшло ще крутіше ніж у них.



«Прокачай свою свідомість, свої скіли та свій світогляд. Отримай порцію натхнення та гоу змінювати світ!», – закликала співкоординаторка проєкту.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ» під назвою «Школа свідомого громадянина», який існує в Луцьку вже 2 роки, чимало лучан познайомилися із відомими успішними людьми та отримали порцію корисної і мотиваційної інформації.Детальніше про ініціативу розповіла співкоординаторка проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише ІА Конкурент.

Цей проєкт – це відкриті лекції та публічні інтерв’ю відомих успішних та свідомих людей, під час яких можна почути багато різних крутих думок, порад і життєвих кредо, поставити запитання цим спікерам.Проєкту вже майже 2 роки. І за цей час у нас було багато успішних спікерів. Таких як генеральна директорка Microsoft Україна, телеведучий, директорка фонду, генеральний директор «Модерн-Експо»та багато інших дуже потужних людей. Вони безкоштовно ділиться своїми факапами і перемогами, аби у присутніх вийшло ще крутіше ніж у них.«Прокачай свою свідомість, свої скіли та свій світогляд. Отримай порцію натхнення та гоу змінювати світ!», – закликала співкоординаторка проєкту.

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