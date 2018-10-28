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Падалко розповіла, як безкоштовно перейняти досвід у крутих та відомих українців. ВІДЕО

Падалко розповіла, як безкоштовно перейняти досвід у крутих та відомих українців. ВІДЕО
Завдяки проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ» під назвою «Школа свідомого громадянина», який існує в Луцьку вже 2 роки, чимало лучан познайомилися із відомими успішними людьми та отримали порцію корисної і мотиваційної інформації.

Детальніше про ініціативу розповіла співкоординаторка проєкту Громадянського Руху «СВІДОМІ» Галина Падалко, - пише ІА Конкурент.

Цей проєкт – це відкриті лекції та публічні інтерв’ю відомих успішних та свідомих людей, під час яких можна почути багато різних крутих думок, порад і життєвих кредо, поставити запитання цим спікерам.

Проєкту вже майже 2 роки. І за цей час у нас було багато успішних спікерів. Таких як генеральна директорка Microsoft Україна Надія Васильєва, телеведучий Андрій Куликов, директорка фонду Олени Пінчук Ольга Руднєва, генеральний директор «Модерн-Експо» Петро Пилипюк та багато інших дуже потужних людей. Вони безкоштовно ділиться своїми факапами і перемогами, аби у присутніх вийшло ще крутіше ніж у них.

«Прокачай свою свідомість, свої скіли та свій світогляд. Отримай порцію натхнення та гоу змінювати світ!», – закликала співкоординаторка проєкту.


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Теги: Луцьк, Галина Падалко, Школа свідомого громадянина
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