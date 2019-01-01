5 листопаду на Волині: гортаючи календар

Сьогодні 73-е день народження відзначає концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театру(на фото), який працює в театрі з 1968!!! року.Також 5 листопада день народження відзначають журналістка, журналістката директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.