5 листопаду на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні 73-е день народження відзначає концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театру Ярослав Зеленов (на фото), який працює в театрі з 1968!!! року.
Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
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Також 5 листопада день народження відзначають журналістка Любов Жаловага, журналістка Ольга Урина та директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Віктор Савчук.
За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Ігнатій, Яків.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.
А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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