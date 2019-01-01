Як на Волині минуло відкриття сезону полювання на копитних та хутряних звірів

У вихідні, 2 та 3 листопада 2019 року, в мисливських угіддях Волині стартував сезон колективного та облавного полювання на копитних та хутряних звірів.Протягом цих днів працівники єгерської служби, груп оперативного реагування та державної лісової охорони склали 19 протоколів про порушення правил полювання, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.Всі порушення стосувалися недоліків в оформленні необхідних документів.Варто зазначити, що з початку відкриття мисливського сезону (4 серпня 2019 року стартував сезон полювання на пернатих) працівниками єгерської служби, державної лісової охорони та груп оперативного реагування у мисливських угіддях області ведеться посилена охорона.Станом на 4 листопада 2019 року, загалом складено 232 протоколи про порушення правил мисливства.