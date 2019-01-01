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Волинський рибалка «спіймав» у Дністрі…єврейський надгробок

Волинський рибалка «спіймав» у Дністрі…єврейський надгробок
Житель Волині звернувся на гарячу єврейську лінію «910» і повідомив, що виявив єврейський надгробок.

Випадок стався в селі Заліщики Тернопільської області, коли чоловік рибалив, - пише Jewishnews.

За словами чоловіка, він відправився на рибалку на річку Дністер, де на дні і побачив плиту, після чого витягнув її на берег. Також він зазначив, що неподалік в заростях лежить ще одна плита, можливо, теж єврейська.

Чоловік не зміг самостійно забрати плиту і віддати її членам місцевої єврейської громади або в музей, але передав точні координати місця знаходження надгробки операторам гарячої лінії «910».

Об'єднана єврейська громада України зробить все можливе, щоб надгробки були передані членам найближчій від місця знахідки єврейської громади і не постраждали від рук вандалів

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Теги: Тернопільщина, волинянин
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