МВФ відклав фінансову допомогу Україні

У МВФ заявили Зеленському, що він повинен більш агресивно добиватися повернення виведених коштів.Міжнародний валютний фонд відклав транш для України, оскільки його члени побоюються, що президентне поверне виведених з українських банків активів, повідомили The Wall Street Journal джерела, близькі до переговорів, - пише Кореспондент.В МВФ заявили Зеленському, що він повинен більш агресивно добиватися повернення виведених коштів, щоб виконати свою обіцянку очистити фінансову систему, підірвану шахрайством, відмиванням грошей та крадіжками, йдеться в матеріалі."Серед викликів, з якими зіткнувся Київ в отриманні підтримки МВФ, -, магнат і прихильник Зеленського, який перебуває під слідством у США. Коломойський і ще один бізнесмен володіли по 45% акцій найбільшої в Україні фінансової установи, ПриватБанку, до його націоналізації" , - пише WSJ.За даними видання, МВФ затримуватиме наступні транші, поки не переконається, що команда Зеленського докладає зусиль, щоб повернути близько 15 млрд доларів, виведених із більш ніж 100 банків, включаючи ПриватБанк, за останнє десятиліття."Коломойський, один із найбагатших людей України, активно підтримував Зеленського під час його президентської кампанії. Коломойський повернувся в Україну з еміграції у травні після того, як Зеленський виграв боротьбу за президентську посаду, і відтоді публічно зустрічався із президентом. За словами людей, знайомих із переговорами Фонду з Україною, МВФ пильно стежить за їхніми відносинами", - пише видання.У свою чергу представники НБУ заявили The Wall Street Journal, що вони сповнені рішучості пом'якшити занепокоєння МВФ і повернути виведені кошти."МВФ, однак, скептично ставиться до історії обіцянок. За останні два десятиліття Київ не виконав жодної з ряду умов надання пакетів допомоги МВФ, і, відповідно до звітів представників МВФ, в основі цього лежить системна корупція", - резюмує видання.