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Тренер-італієць зробив собі тату з гербом України. ФОТО

Тренер-італієць зробив собі тату з гербом України. ФОТО
Італієць Андре Малдера , який працює в тренерському штабі збірної України з футболу з 2016 року, зробив татуювання у вигляді тризуба.

Італійський футбольний тренер зробив собі татуювання у вигляді герба і прапора України. Про це фахівець повідомив на своїй сторінці в Instagram, - пише Кореспондент.

Андреа Малдера працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Він показав своє нове татуювання, на якому зображено український тризуб на тлі жовто-блакитного прапора, які розташовані ніби під зідраною з тіла шкірою. Де саме знаходиться тату, не уточнюється.

Сам Малдера написав, що це його нове тату на честь виходу української збірної на Євро-2020.
Тренер-італієць зробив собі тату з гербом України. ФОТО


Малдера приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка в 2016-му році. Нове татуювання, ймовірно, присвячене перемозі України над Португалією і дострокового виходу команди до фінальної частини Євро-2020.

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Теги: тату, Україна
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