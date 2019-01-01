Тренер-італієць зробив собі тату з гербом України. ФОТО
Сьогодні, 00:19
Італієць Андре Малдера , який працює в тренерському штабі збірної України з футболу з 2016 року, зробив татуювання у вигляді тризуба.
Італійський футбольний тренер зробив собі татуювання у вигляді герба і прапора України. Про це фахівець повідомив на своїй сторінці в Instagram, - пише Кореспондент.
Андреа Малдера працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Він показав своє нове татуювання, на якому зображено український тризуб на тлі жовто-блакитного прапора, які розташовані ніби під зідраною з тіла шкірою. Де саме знаходиться тату, не уточнюється.
Сам Малдера написав, що це його нове тату на честь виходу української збірної на Євро-2020.
Малдера приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка в 2016-му році. Нове татуювання, ймовірно, присвячене перемозі України над Португалією і дострокового виходу команди до фінальної частини Євро-2020.
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Італійський футбольний тренер зробив собі татуювання у вигляді герба і прапора України. Про це фахівець повідомив на своїй сторінці в Instagram, - пише Кореспондент.
Андреа Малдера працює асистентом головного тренера збірної України Андрія Шевченка. Він показав своє нове татуювання, на якому зображено український тризуб на тлі жовто-блакитного прапора, які розташовані ніби під зідраною з тіла шкірою. Де саме знаходиться тату, не уточнюється.
Сам Малдера написав, що це його нове тату на честь виходу української збірної на Євро-2020.
Малдера приєднався до тренерського штабу Андрія Шевченка в 2016-му році. Нове татуювання, ймовірно, присвячене перемозі України над Португалією і дострокового виходу команди до фінальної частини Євро-2020.
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