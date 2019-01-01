В Україні розпочався перший аудит шкіл

Впродовж листопада на базі двох шкіл на Київщині проходитиме пілот інституційного аудиту.Він має випробувати новий підхід до оцінювання якості освіти у школах та замінити застарілу процедуру атестації, що не відповідає запитам системи та примножує паперову роботу на місцях, - пише УНН.Так, старт пілоту розпочався сьогодні, 4 листопада 2019 року, у Літківській школі ім. М. Стельмаха.“Інституційний аудит – це новий важливий механізм, який дозволить нам створити зовнішню систему забезпечення якості шкільної освіти. Зараз ми маємо багато різних шкіл: є сильні заклади, що можуть конкурувати із європейськими, і слабкі, де якість освіти, на жаль, низька. Наша мета – зробити так, щоб усі школи в Україні давали високу якість освіти. З чинною системою оцінки закладів це неможливо. Інституційний аудит допоможе кожній школі зі сторони поглянути на свої сильні та слабкі сторони. Дуже важливо, що аудит не буде банальною перевіркою, що вказуватиме лише на проблеми – результатом має стати конкретний річний план подолання недоліків, що допоможе школі стати кращою”, – зазначила Міністр освіти і науки Ганна Новосад.Наразі учасниками пілоту є школи, які добровільно зголосилися пройти позаплановий аудит.Під час аудиту оцінка проводитиметься за такими напрямами:Освітнє середовище (наскільки безпечно та комфортно у школі, як організоване харчування, чи вистачає необхідного для навчання обладнання, кабінетів тощо);Оцінювання учнів (як вимірюються навчальні досягнення школярів, наскільки процес є прозорим та зрозумілим);Педагогічна діяльність (якість викладацької роботи, професійний розвиток педагогів, партнерство між вчителями, батьками та учнями);Управлінські процеси (наскільки рішення керівництва сприяють забезпеченню та постійному вдосконаленню освітньої діяльності, чи є ефективною внутрішня система забезпечення якості освіти тощо).Так, інституційний аудит відбуватиметься раз на 10 років, позаплановий – не частіше одного разу на 2 роки. Триватиме він не більше 10 робочих днів, а в закладах освіти, де працює менше 50 працівників, – до 5 днів.Зазначається, що для проведення аудиту школа не готуватиме жодних паперових звітів: ані перед, ані після процедури. Усю документацію забезпечуватиме Державна служба якості освіти. Єдиний документ, який заповнюватиме заклад за результатами аудиту, – анкета, де оцінюється робота експертної групи.