На Волині опалюють майже 100% об`єктів житлового та соціального фондів
Сьогодні, 05:19
Лише близько по 1 відсотку об`єктів соціальної та житлової сфери на Волині не підключені до опалення.
Про це йдеться на сторінці Мінрегіону.
Так, станом на 4 листопада до опалення на Волині підключені 99,1% житлових будинків та 99,4% об’єктів соціально сфери. Загалом по Україні цей показник не перевищує 85,2% житлових будинків та 90,6% об’єктів соціальної сфери.
У Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. 100% об’єктів соціальної сфери підключено до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.
Майже 100% житлових будинків опалюються у Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях.
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Про це йдеться на сторінці Мінрегіону.
Так, станом на 4 листопада до опалення на Волині підключені 99,1% житлових будинків та 99,4% об’єктів соціально сфери. Загалом по Україні цей показник не перевищує 85,2% житлових будинків та 90,6% об’єктів соціальної сфери.
У Закарпатській, Івано-Франківській та Тернопільській областях опалюються 100% житлового та соціального фондів. 100% об’єктів соціальної сфери підключено до опалення у Вінницькій, Житомирській, Миколаївській областях, 99,9% - у Хмельницькій.
Майже 100% житлових будинків опалюються у Чернігівській (99,8%), Рівненській (99,5%), Житомирській (99,3%) та Сумській (99,3%) областях.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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