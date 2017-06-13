Медикам хочуть надавати статус УБД

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №2341 про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам.Документ зареєструвала народний депутат від фракції "Слуга народу", - пише "Газета ua"."Розуміючи важливість роботи медичних працівників на фронті, я зареєструвала відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам", який покликаний вирішити дану проблему", - зазначила нардеп.В пояснювальній записці до законопроекту на сайті Верховної Ради сказано, що учасниками бойових дій визнаються медичні працівники, які безпосередньо були задіяні для виконання своїх службових обов'язків під час військових дій у зоні проведення Антитерористичної операції. Також передбачено надання відповідних пільг таким особам."Метою законопроєкту є усунення нерівності між посадовими особами прокуратури, органів державної влади та офіцерами, які, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції по декілька днів, не виконуючи бойового завдання, не будучи на передовій і не беручи участі у бойових діях, отримали статус учасника бойових дій, та медичними працівниками, які на постійній основі виконують свої професійні обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції, рятуючи життя воїнів Операції об`єднаних сил", - зазначається у пояснювальній записці.