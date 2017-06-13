Медикам хочуть надавати статус УБД
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У Верховній Раді зареєстрували законопроект №2341 про надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам.
Документ зареєструвала народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, - пише "Газета ua".
"Розуміючи важливість роботи медичних працівників на фронті, я зареєструвала відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам", який покликаний вирішити дану проблему", - зазначила нардеп.
В пояснювальній записці до законопроекту на сайті Верховної Ради сказано, що учасниками бойових дій визнаються медичні працівники, які безпосередньо були задіяні для виконання своїх службових обов'язків під час військових дій у зоні проведення Антитерористичної операції. Також передбачено надання відповідних пільг таким особам.
"Метою законопроєкту є усунення нерівності між посадовими особами прокуратури, органів державної влади та офіцерами, які, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції по декілька днів, не виконуючи бойового завдання, не будучи на передовій і не беручи участі у бойових діях, отримали статус учасника бойових дій, та медичними працівниками, які на постійній основі виконують свої професійні обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції, рятуючи життя воїнів Операції об`єднаних сил", - зазначається у пояснювальній записці.
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Документ зареєструвала народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк, - пише "Газета ua".
"Розуміючи важливість роботи медичних працівників на фронті, я зареєструвала відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" щодо надання статусу учасника бойових дій медичним працівникам", який покликаний вирішити дану проблему", - зазначила нардеп.
В пояснювальній записці до законопроекту на сайті Верховної Ради сказано, що учасниками бойових дій визнаються медичні працівники, які безпосередньо були задіяні для виконання своїх службових обов'язків під час військових дій у зоні проведення Антитерористичної операції. Також передбачено надання відповідних пільг таким особам.
"Метою законопроєкту є усунення нерівності між посадовими особами прокуратури, органів державної влади та офіцерами, які, перебуваючи в зоні проведення антитерористичної операції по декілька днів, не виконуючи бойового завдання, не будучи на передовій і не беручи участі у бойових діях, отримали статус учасника бойових дій, та медичними працівниками, які на постійній основі виконують свої професійні обов'язки в зоні проведення антитерористичної операції, рятуючи життя воїнів Операції об`єднаних сил", - зазначається у пояснювальній записці.
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